"М.С.Л." установил новый рекорд Украины

Оператор государственных лотерей "М.С.Л." стал единственным в Украине, прошедшим сертификацию двух международных лотерейных ассоциаций с 2013 года пять раз. А это значит, что в компании заботятся о максимальной безопасность развлечений для поклонников лотерей и делают все, чтобы предотвратить риски возникновения игровой зависимости – сообщают СМИ.

«Не каждый день удается регистрировать такое грандиозное событие в пределах Украины, Европы и даже мира», - заявил эксперт Национального Реестра Рекордов Украины Виталий Зорин.

Он вручил представителю компании диплом, подтверждающий победу "М.С.Л." в номинации "Единственный украинский оператор государственных лотерей, который в течение 6 лет трижды подтвердил соответствие своих процессов стандартам Европейской ассоциации государственных лотерей и ТОТО (EL) и дважды - стандартам Всемирной лотерейной ассоциации (WLA)".

Сертификаты соответствия стандартам ответственной игры

В компании уверяют, что международные результаты аудита деятельности компании "М.С.Л." подтверждают максимальную безопасность развлечений для лотерейных игроков и достойный уровень предотвращения рисков возникновения игромании. Для этого компания добровольно применяет ряд самоограничений в своей деятельности.

"Мы, прежде всего, ставим на безопасность наших граждан. Мы понимаем, что в краткосрочной перспективе это отразится негативно на финансовых показателях компании. Но в долгосрочной перспективе стратегически это является нашей инвестицией в культуру развития лотерейной индустрии. И мы понимаем, что от этого выиграют не только операторы государственных лотерей, но и общество", – рассказал директор по маркетингу оператора государственных лотерей "М.С.Л." Павел Вайсеро.

Впервые оператор государственных лотерей "М.С.Л." попал в Национальный Реестр Рекордов Украины в 2016 году благодаря лотерее "Лото-Забава".

Победительница "Лото-Забава" Галина Кориневич с ведущей лотереи Ларисой Руснак

Тогда зафиксировали рекордное количество миллионеров среди игроков в украинские лотереи. Их насчитывалось на тот момент 252 человека. На данный момент, почти за 20 лет существования этой государственной лотереи, миллионерами и мультимиллионерами "Лото-Забава" стали уже 332 счастливчика.