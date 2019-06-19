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Суд признал незаконным и отменил увольнение Аласании с поста председателя "Общественного"

18:32, 19 июня 2019
Общество
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Суд признал незаконным увольнение Зураба Аласании / фото УНИАН

Шевченковский районный суд Киева признал незаконным и отменил решение наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины о досрочном расторжении контракта с председателем правления Зурабом Аласанией.

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Об этом Аласания сообщил на своей странице в Facebook.

"Решение Наблюдательного Совета ПАО НОТУ о досрочном прекращении контракта с Аласания З.Г. признать незаконным и отменить", - процитировал он решение суда.

Как сообщал УНИАН, 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины поддержал решение о досрочном расторжении контракта с председателем правления ПАО НОТУ Аласанией.

10 апреля 2017 года Аласания был избран наблюдательным советом ПАО НОТУ на должность председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

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Теги: #суд#увольнение#НОТУ#Зураб Аласания