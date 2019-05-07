Аласания остался на должности, несмотря на увольнение

Аласания подал апелляцию на решение НСТУ о его увольнении, считая его незаконным.

Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания ушел в длительный отпуск.

Об этом в своем Facebook заявил директор Центра демократии и верховенства права Тарас Шевченко.

Он обратил внимание на то, что 6 мая было определено Наблюдательным советом НСТУ датой увольнения Аласании. Однако этого не произошло. "Зураб еще не уволен. Он обжаловал в суде решение, которое считает незаконным. И суд имел право приостановить увольнение до решения дела по сути. Однако суд не захотел этого делать. Следующее рассмотрение дела будет аж 11 июня", - пояснил автор публикации.

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Шевченко отметил, что Аласания воспользовался законной возможностью использовать в конце работы все дни отпуска, которые накопились за период работы. "Таким образом, Зураб Аласания ушел в отпуск и еще остается на должности, до завершения отпуска. Все и дальше висит в подвешенном состоянии, и, возможно, компромиссным было бы решение самого Наблюдательного совета отложить увольнение до решения дела судом. Ведь сомнения в законности решения являются большими», - отметил руководитель Центра демократии.

Как сообщалось, 12 февраля этого года Наблюдательный совет НСТУ решил уволить Аласанию. Сам глава "Суспильного" телевидения обжаловал это решение в суде.