Найден мертвым нардеп Тымчук: что происходит у его дома (видео)

По информации СМИ, Тымчук скончался около 12:00.

В Киеве найден мертвым нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Журналисты "Информатора" ведут трансляцию и показывают, что происходит у дома народного избранника.

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По словам журналистов, трагедия произошла в жилом доме по улице бульвар Перова, 10 А. Соседи утверждают, что звука выстрела не слышали.

По информации СМИ, Тымчук скончался около 12:00.

Как сообщал УНИАН, о смерти Тымчука сообщил народный депутат Антон Геращенко. По его словам, Тымчук нанес себе смертельное ранение во время чистки наградного пистолета.

В полиции подтвердили факт смерти Тымчука. По словам представителя Национальной полиции Ярослава Тракало, "факт смерти подтвержден. Это пока все, что я могу сказать". Тракало добавил, что более подробную информацию сможет предоставить позже.