Президент адресовал поздравление всем отцам и, конечно, своему.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем отца - новым государственным праздником, который с этого года будет отмечаться каждое третье воскресенье июня.

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Соответствующее поздравление он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Сегодня День отца. Поздравляю всех отцов и, конечно, своего», - отметил Зеленский.

Отдельно он обратился к своему отцу: «Александр Семенович, папа, с праздником! Ты всегда был и остаешься моим главным моральным авторитетом. Пожалуйста, будь здоровым, бодрым, полным сил. Береги себя и маму. Я вас люблю».