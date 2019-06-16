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Зеленский поздравил украинцев с Днем отца

15:24, 16 июня 2019
Общество
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День отца - новый государственный праздник / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем отца - новым государственным праздником, который с этого года будет отмечаться каждое третье воскресенье июня.

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Соответствующее поздравление он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Сегодня День отца. Поздравляю всех отцов и, конечно, своего», - отметил Зеленский.

Отдельно он обратился к своему отцу: «Александр Семенович, папа, с праздником! Ты всегда был и остаешься моим главным моральным авторитетом. Пожалуйста, будь здоровым, бодрым, полным сил. Береги себя и маму. Я вас люблю».

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Теги: #Владимир Зеленский#день отца