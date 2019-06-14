Саакашвили прошел медкомиссию и встал на воинский учет в Киеве (фото)

Экс-президент Грузии говорит, что стал на учет в Святошинском военкомате.

Лидер партии "Движение новых сил", экс-президент Грузии Михеил Саакашвили встал на воинский учет в Святошинском военкомате Киева.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook. "Прошел медицинскую комиссию и встал на воинский учет в Святошинском военкомате. Здоровье отличное, пригоден к военной службе, поэтому готов с оружием в руках защищать Украину", - говорится в сообщении Саакашвили.

Как сообщал УНИАН, 28 мая президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины.

Саакашвили отказался от предложения Киевского городского председателя, лидера партии «УДАР» Виталия Кличко идти вместе на выборы в Верховную Раду и заявил, что «Движение новых сил» будет участвовать в выборах самостоятельно.