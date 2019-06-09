Гостей съезда партии Зеленского угощали шаурмой (фото)

Ранее президент упоминал шаурму в своем поздравлении по случаю Дня Киева, а также заявлял, что в ней "нет ничего страшного".

На фуршете съезда политической партии Владимира Зеленского "Слуга народа" гостей угощали шаурмой.

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Фото популярного фаст-фуда на фуршете в ботсаду, где проходил съезд партии, опубликовала «Страна».

Напомним, Зеленский упомянул шаурму в своем поздравлении по случаю Дня Киева.

«Есть то, что делает Киев – Киевом. Это запах цветущих лип и шаурмы возле метро», - написал он.

Ремарка Зеленского вызвала резонанс среди пользователей, породив множество критики, шуток и мемов. Многие оказались недовольны тем, что шаурма стала «символом» столицы.

В дальнейшем Зеленский приобрел шаурму на автозаправке и опубликовал пост об этом в Facebook.

«Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более - постыдного. А еще - помогает не «забронзоветь», не отрываться от людей. Для тех, кто во власти, это полезно. Рекомендую!», – отметил президент.

Свою публикацию глава государства сопроводил хэштегом #ШаурмаТакШаурма, что можно рассматривать как «троллинг» бывшего президента Украины Петра Порошенко.