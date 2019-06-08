Журналисты рассказали о жизни Зайцевой в СИЗО (фото, видео)

Виновница смертельной аварии, как пишут СМИ, до сих пор не есть тюремной еды и питается тем, что передает родня.

Виновница аварии на улице Сумской в Харькове, в результате которой погибло шестеро людей, Елена Зайцева находится в Харьковском СИЗО. Ей присудили 10 лет лишения свободы, но защита подала апелляцию, которую суд рассмотрит уже 14 августа. До этого осужденная продолжит жить в камере №400.

Журналист издания "Крапка" побывала в Харьковском СИЗО и рассказала подробности тюремной жизни Елены Зайцевой.

Виновница смертельной аварии, как пишут СМИ, до сих пор не есть тюремной еды и питается тем, что передает родня.

В ее камере опять побывали журналисты. Так, там по-прежнему стоят двухярусные нары, с нижних кроватей свисают розовые шторки. Есть небольшой телевизор, стол для еды с электрочайником, умывальник. На окнах – белые полупрозрачные занавески, на подоконниках – книги, рассказывает журналист.

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"Зайцева больше интересуется классикой и женскими романами. В основном книги ей приносят родители. Из последнего, что она брала у нас, это "Волки Лозарга" Жюльетты Бенцони, "Незабудка" Элизабет Лоуэлл и много разных произведений Дарьи Донцовой", – рассказывает библиотекарь Ирина Петровна.

Также в камере есть санузел, душ и биде. В углу душевой – цветные тазики для стирки. Также на этаже есть общий душ для всех девушек.

Справка УНИАН. 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Зайцевой, который двигался на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. В результате ДТП на месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице.

26 февраля 2019 года Киевский районный суд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными в совершении ДТП и назначил им наказание в виде лишения свободы сроками по 10 лет каждому. Защитники Зайцевой и Дронова подали апелляционные жалобы на приговор суда.