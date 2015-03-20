В Запорожской области обстреляли военкомат
12:33, 20 марта 2015Общество
2224 0
В с. Акимовка Запорожской области в ночь на 20 марта неизвестный из автоматического оружия обстрелял здание военкомата.
Неизвестный совершил 7 выстрелов из автоматического оружия по зданию военкомата / blog-donbassa.com
Об этом сообщает отдел по связям с общественностью ГУМВД Украины в Запорожской области.
«В 4:38 в Акимовский райотдела милиции поступило сообщение от дежурного местного военкомата. Последний заявил, что в 04.30 неизвестный совершил 7 выстрелов из автоматического оружия по зданию военкомата», - говорится в сообщении.
Читайте такжеПомещение областного военкомата в Ровно 10 февраля обстреляли из гранатомета - МВД
Отмечается, что пострадавших нет.
Сведения о происшествии внесены в ЕРДР по признакам ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter