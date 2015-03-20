В Запорожской области обстреляли военкомат

Об этом сообщает отдел по связям с общественностью ГУМВД Украины в Запорожской области.

«В 4:38 в Акимовский райотдела милиции поступило сообщение от дежурного местного военкомата. Последний заявил, что в 04.30 неизвестный совершил 7 выстрелов из автоматического оружия по зданию военкомата», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что пострадавших нет.

Сведения о происшествии внесены в ЕРДР по признакам ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.