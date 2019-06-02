Сущенко в российской колонии посетили дочь и жена

Адвокат Марк Фейгин сообщил, что у незаконно осужденного украинского журналиста Романа Сущенко всё благополучно.

Супруга и дочь незаконно осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко посетили его с длительным свиданием в исправительной колонии.

Об этом адвокат Марк Фейгин сообщил в Facebook.

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«Супруга Анжелика и дочь Юлия украинского политзаключённого Романа Сущенко посетили его с длительным, трехдневным свиданием в ИК-11 в Кирово-Чепецке. У Романа пока всё благополучно», - написал Фейгин.

Он также высказал надежду, представители новой украинской власти займутся вопросом обмена Сущенко на обвиняемого в госизмене бывшего главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

Справка УНИАН. ФСБ России 30 сентября 2016 года задержала в Москве корреспондента «Укринформа» Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, и обвинила в шпионаже.

4 июня 2018 года Московский горсуд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. 12 сентября Верховный суд РФ признал этот приговор законным.

В начале ноября 2018 г. Сущенко этапировали в колонию №11 (село Утробино под Кирово-Чепецком Кировской области РФ).