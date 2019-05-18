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Порошенко назначил шестерым узникам Кремля стипендии имени Лукьяненко

20:51, 18 мая 2019
Общество
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Иллюстрация \ REUTERS

Президент Петр Порошенко назначил государственные стипендии имени Левка Лукьяненко шестерым незаконно осужденным российскими судами украинцам.

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Текст соответствующего указа №237/2019 обнародован на сайте главы государства.

В соответствии с указом государственные стипендии имени Левка Лукьяненко назначены на период незаконного задержания, удерживания и в течение одного года после освобождения активисту Балуху, журналисту Семене, режиссеру Сенцову, журналисту Сущенко.

Также назначены стипендии сроком на один год заместителям лидера Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерову и Ахтему Чийгозу.

Как сообщал УНИАН, президент учредил государственные стипендии имени Левка Лукьяненко в 2018 году.

Стипендия назначается в размере трех прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. При этом назначаются до 100 государственных стипендий в год.

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Теги: #стипендии#Левко Лукьяненко