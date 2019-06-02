Вятрович пояснил, почему Харьков "положил на лопатки" маршала Жукова

По словам Вятровича, попытки реванша и посягательств на официальную декоммунизации провоцируют декоммунизации стихийную.

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович прокомментировал свержение активистами памятника маршала СССР Георгия Жукова в Харькове.

Свое мнение по данному поводу он опубликовал в Facebook.

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"Харьков "положил на лопатки" маршала Жукова. Попытки реванша и посягательств на официальную декоммунизации провоцируют декоммунизации стихийную", - отметил Вятрович.

По словам главы Института нацпамяти, местная власть не должна нарушать закон о декоммунизации, чтобы удержать процесс в рамках правового поля.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 июня, в Харькове возле Дворца спорта, где проходил съезд партии «Доверяй делам» (партия руководителей Харькова Геннадия Кернеса и Одессы Геннадия Труханова), состоялась акция протеста "Можем повторить" и "Стоп, реванш".

Участники акции снесли бюст советском маршалу Георгию Жукову. Вместо бюста они установили на постаменте флаг Украины. Сам бюст начали разбивать молотками и топорами. На спине Жукова сделали надпись «Палач».

Мэр Харькова Геннадий Кернес, в свою очередь, заявил, что восстановит памятник маршала СССР Георгия Жукова, который снесли протестующие.