Прокурор Киева удивлен открытием в отношении него уголовного производства

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве.

«Для меня сегодня было открытием, что Главное следственное управление Генпрокуратуры в совершении ряда преступлений открыло в отношении меня уголовное производство, которое выходит из обращения нардепа Куприя, что с 2007 года я занимался криминальной деятельностью», - сказал Юлдашев.

Он отметил, что «также для него является странным обвинение в якобы крышевании проституции, игорного бизнеса и т.д.».

Одновременно Юлдашев отметил, что согласно действующему уголовно-процессуальному кодексу следователь имеет право открыть уголовное производство по обращению гражданина.

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«Я думаю, что ничего страшного в этом нет, Следователи Генпрокуратуры разберутся и примут решение», - отметил прокурор Киева, подчеркнув в то же время, что «те факты, которые указаны в заявлении не подпадают под любую критику».

Отвечая на вопрос, с чем он может связывать открытие Уголовного производства: с местью или с распределением сфер влияния определенных олигархических структур, Юлдашев сказал «Я не связываю это ни с любой местью, ни с тем, что за этим стоит... Следователи в любом случае разберутся». «Я не возражаю, чтобы якобы моя причастность к преступлениям была проверена», - отметил Юлдашев. В то же время, он напомнил, что недавно в СМИ была обнародована документально подтвержденная информация руководителей районных прокуратур столицы, которые указывали на противоправную деятельность заместителя Генпрокурора Алексея Баганца в вопросе относительно деятельности правоохранительных органов в закрытии заведений игорного бизнеса в Киеве. Причем Юлдашев отметил, что соответствующие материалы по этому поводу были направлены для реагирования на имя Генпрокурора, но пока реакции нет.

«Я предвижу, что сегодняшнее решение заместителя Генпрокурора об открытии уголовного производства вызвано моей позицией относительно позиции прокуроров... Я также имею информацию, что эта информация является предметом проверки службы внутренней безопасности Генпрокуратуры», - отметил прокурор Киева. Также он уточнил, что в настоящее время в рамках открытого уголовного производства, он не имеет какого-либо процессуального статуса и уведомления о подозрении ему не вручено.