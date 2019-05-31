Киевский лицей имени Богуна выпустил три сотни кадетов (видео, фоторепортаж)
19:36, 31 мая 2019Общество
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Большинство в будущем планируют стать офицерами, продолжить военную службу и защищать государство.
Киевский лицей имени Богуна выпустил три сотни кадетов.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Киевский военный лицей имени Ивана Богуна сегодня выпустил своих кадетов. Лишь трое тех, кто вступал в лицей, не доучились. А это беспрецедентное событие.
Большинство в будущем планируют стать офицерами, продолжить военную службу и защищать государство.
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