Киевский лицей имени Богуна выпустил три сотни кадетов (видео, фоторепортаж)

Большинство в будущем планируют стать офицерами, продолжить военную службу и защищать государство.

Киевский лицей имени Богуна выпустил три сотни кадетов.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Киевский военный лицей имени Ивана Богуна сегодня выпустил своих кадетов. Лишь трое тех, кто вступал в лицей, не доучились. А это беспрецедентное событие.

Большинство в будущем планируют стать офицерами, продолжить военную службу и защищать государство.