Президент договорился с минобороны Германии о лечении украинских военных

Как сообщили в пресс-службе президента, Петр Порошенко посетил военный госпиталь Бундесвера, где встретился с министром обороны Германии.

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«Мы договорились с госпожой министром о регулярных поездках немецких врачей, которые будут определять тех раненных украинских воинов, которые нуждаются в качественной медицинской помощи за рубежом. Наше сотрудничество в части передачи медицинского оборудования для украинских госпиталей также будет эффективно продолжаться», – отметил президент.

Первым госпиталем, которому будет помогать Германия, станет больница для военнослужащих в Запорожье. «Мы договорились, что процесс передачи оборудования будет распространен и на другие клиники, где профессиональные украинские врачи будут иметь возможность более качественно и эффективно помогать украинским солдатам», – сообщил глава государства.

В свою очередь Урсула фон дер Ляен отметила, что в этом госпитале также лечатся раненные украинские военные и активисты Майдана. «Мы будем интенсифицировать это сотрудничество, будем передавать оборудование и санитарные материалы в больницы в Украине», – сказала министр.

По ее словам, 15 марта немецкие врачи прибыли в Украину, чтобы отобрать на лечение раненных военных. Министр обороны отметила, что планируется направить оборудование для больницы города Запорожье. «Мы все делаем в знак уважения к борьбе Украины за свою независимость и свободу», – подчеркнула она.

Министерство обороны Германии направит для обеспечения военного госпиталя Запорожья в качестве гуманитарной помощи медицинское оборудование: один аппарат искусственного дыхания, два медицинских монитора отслеживания состояния раненых, один электрохирургический прибор, три медицинских транспортных средства, один медицинский фармацевтический холодильник, три ультразвуковых небулайзера и автоматический прибор измерения давления.

В целом на лечении в Германии находилось 44 гражданина Украины, которые получили тяжелые ранения на Майдане и в зоне АТО. Финансирование расходов, связанных с транспортировкой в обоих направлениях, лечением и реабилитацией, осуществлялось немецкой стороной.