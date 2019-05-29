Для "Межигорья" выбирают управляющего: резиденцию закрыли из-за возможного рейдерского захвата – СМИ

По данным журналистки программы "Схемы", под окнами Агентства по управлению коррупционными активами собрался "проплаченный митинг", а под само "Межигорье" "подтягивают спортивных парней".

Для «Национального парка «Межигорье» выбирают нового управляющего. В среду, 29 мая, резиденцию закрыли для посетителей из-за угрозы рейдерского захвата и провокаций.

На своей странице в Facebook журналистка программы «Схемы» Наталья Седлецкая написала, что «прямо сейчас в Агентстве по управлению коррупционными активами происходит решающее заседание, на котором должны объявить нового управляющего резиденцией Межигорье».

По ее данным, под окнами Агентства собрался "проплаченный митинг", а под само "Межигорье" "подтягивают спортивных парней".

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«На заседание пришли майдановцы с ГО Межигорье, которые последние 5 лет хранили и ухаживали за Межигорьем. Еще один заявитель на конкурс - журналист Гаянский (участие которого не имеет сенса, но легитимизирует результаты, обеспечивая «явку»). И третий конкурсант, которого похоже вот-вот объявят победителем - ООО Скомпани», - отметила она.

Журналистка отметила, что ООО Скомпани, которое, вероятно, и выиграет конкурс, не смогло сообщить никакой информации о своих доходах.

«Официальные владельцы фирмы - неизвестные бизнесмены Сергей Коренев и Константин Заграничный. В их заинтересованности таким объектом как Межигорье - нет никакого рационального объяснения. Но есть одна зацепка. Директор компании - Александр Вороненко. Это околополитический деятель, который после Майдана получил должность... помощника народного депутата Евгения Мураева, регионала, потом опоблоковца, давнего соратника Виктора Януковича», - подытожила она.

Как сообщает «Информатор», администрация парка «Межигорье» опасается рейдерского захвата территории. Кроме того, охрана туристического объекта и бывшей резиденции Виктора Януковича приведена в усиленный режим патрулирования. Сейчас возле территории «Межигорья» подозрительных лиц, которые могли бы спровоцировать конфликт, нет.

Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) уже почти год пытается выбрать нового управляющего «Межигорье». Четыре попытки организовать тендер провалились, поскольку потенциальных владельцев отпугивают долги парка. Сейчас проходит пятая попытка.