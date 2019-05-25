Филарет пришел поздравить Епифания с Днем ангела

Представитель ПЦУ Иван Сидор, что поздравить Епифания пришел и патриарх Филарет.

Почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет принял участие в литургии в День тезоименитства (День ангела) предстоятеля ПЦУ Епифания.

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Как сообщил в Facebook спикер ПЦУ Иван Сидор, литургия состоялась в Михайловском златоверхом соборе.

"Под покровом Божьей Матери собрались все: украинский епископат, духовенство, почетные гости из Константинополя и святой горы Афон, студенты духовной академии, прихожане. Пришел поздравить митрополита Епифания и совместно помолиться патриарх Филарет", - написал Сидор.

Как сообщал УНИАН, После того, как почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил о несогласии с действиями главы церкви Епифания, синод священников собрался для обсуждения и урегулирования конфликта.

Филарет утверждает, что при переговорах о создании Единой поместной православной украинской церкви президент Петр Порошенко уговорил его снять свою кандидатуру на предстоятеля, но пообещал негласное руководство. Пока Филарет говорит, что договоренности нарушены и критикует действия Епифания.