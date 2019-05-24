Филарет усмотрел промосковские силы вокруг Епифания

По словам почетного патриарха, задача этих антиукраинских сил - разрушить Киевский патриархат.

На предстоятеля Православной церкви Украины Епифания влияют промосковские силы, за это принимаются "отрицательные решения".

Об этом заявил почетный патриарх ПЦУ Филарет после Священного Синода, передает Еспресо.TV.

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"Что интересно, на нашего предстоятеля митрополита Епифания влияют антиукраинские, промосковские силы. Поэтому из-за этого принимаются отрицательные решения", - заявил Филарет.

Относительно же того, о каких именно силах идет речь, он отметил: "Я вам когда-то скажу, кто такие промосковские силы. Я их чувствую. Если надо, скажу по именам. Но сейчас не скажу".

По словам почетного патриарха, задача этих промосковских сил - разрушить Киевский патриархат.

Филарет также добавил, что выступает за единую Украинскую православную церковь, которая получила томос, "но внутри Украины должен сохраниться Киевский патриархат, так как это является гарантом независимости украинской церкви".

Как сообщал УНИАН, патриарх Филарет заявил, что на первом заседании синода ПЦУ его якобы хотели отправить "на покой", то есть отстранить от дел. Он считает, что такая попытка планируется снова. Филарет настаивает, что Украинская православная церковь Киевского патриархата еще существует – и ее надо сохранить, а потом добиться признания Украинской церкви патриархатом.