Украинские врачи уже более 5 часов находятся у Савченко

Украинские врачи уже более 5 часов находятся в СИЗО ”Матроская тишина”, где содержат Надежду Савченко.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, врачи зашли в СИЗО около 12.00 по киевскому времени и состоянием на 17.00 по киевскому времени находятся в изоляторе.

Врачей доставил к СИЗО начальник консульского отдела при посольстве Украины в Москве Геннадий Брескаленко.

Он отметил, что встреча стала возможной благодаря содействию уполномоченного по правам человека в РФ Эллы Памфиловой.

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Как сообщал УНИАН, к Савченко из Киева прибыли заместитель главного врача по медицинским вопросам клинической больницы “Феофания” Андрей Строкань, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Украины по специальности “гастроэнтерология” Наталия Харченко и невропатолог Лариса Соколова.

Врачи прибыли 13 марта, однако вчера в течение целого дня их не допустили к Савченко.

Справка УНИАН. Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. В то же время, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

В конце января 2015 года Савченко также обвинили в незаконном пересечении российской границы.

26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала Савченко в ПАСЕ.

Савченко с 15 декабря 2014 года голодала в знак протеста против незаконного заключения в России. В начале марта состояние ее здоровья ухудшилось.

5 марта в Федеральной службе исполнения наказаний РФ заявили, что Савченко не отказалась от голодовки, но согласилась пить куриный бульон для поддержания здоровья.

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Адвокат Савченко Марк Фейгин сообщил, что летчица выходит из голодовки по рекомендациям украинских врачей и отказалась пить бульон. Он сообщил, что адвокаты привезли Савченко специальное питание. 11 марта адвокат Савченко сообщил, что самочувствие его подзащитной после частичного отказа от голодовки не улучшилось.

12 марта другой адвокат Илья Новиков заявил, что к Савченко будут допущены украинские врачи.