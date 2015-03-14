Боевики "ДНР" хотят наладить автобусное сообщение с Сочи и Петербургом

15:19, 14 марта 2015
Общество
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Также в "ДНР" заявили о планах связать "республику" с аннексированными РФ Крымом и Южной Осетией.

REUTERS

Со следующей недели боевики из самопровозглашенной "ДНР" вводят новый автобусный маршрут Донецк – Сочи (РФ). Об этом говорится в сообщении "министерства транспорта" непризнанной республики, передает "Остров".

Разрешение на перевозку от боевиков получило предприятие "Люкс-Экспресс". Рейс будет совершаться один раз в неделю. 

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Также в график движения введены два дополнительных рейса сообщением Донецк-Москва. 

В "ДНР" также заявили о планах связать "республику" с Санкт-Петербургом, Крымом и Южной Осетией.

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