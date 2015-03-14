У боевиков "ЛНР" ввели "сухой закон" ночью

Главарь боевиков "ЛНР" Игорь Плотницкий запретил продажу алкоголя и табака с 22.00 до 08.00.

Об этом сообщается на сайте террористов.

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"Запретить работу объектов торговли всех форм собственности, в том числе реализацию алкогольных напитков и табачных изделий, с 22 часов 00 минут до 08 часов 00 минут", - говорится в сообщении на сайте.

Отметим, что так называемый "указ" был "принят с целью снижения криминогенной обстановки в "Луганской Народной Республике"".