У боевиков "ЛНР" ввели "сухой закон" ночью
09:42, 14 марта 2015Общество
3706 0
Боевики теперь не смогут купить алкоголь и сигареты ночью.
REUTERS
Главарь боевиков "ЛНР" Игорь Плотницкий запретил продажу алкоголя и табака с 22.00 до 08.00.
Об этом сообщается на сайте террористов.
Читайте такжеВ "ЛНР" создают батальон, задачей которого может быть зачистка проукраинских жителей
"Запретить работу объектов торговли всех форм собственности, в том числе реализацию алкогольных напитков и табачных изделий, с 22 часов 00 минут до 08 часов 00 минут", - говорится в сообщении на сайте.
Отметим, что так называемый "указ" был "принят с целью снижения криминогенной обстановки в "Луганской Народной Республике"".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter