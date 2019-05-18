Инспектор Одесской таможни попался на продаже информации с ограниченным доступом
Правоохранители разоблачили инспектора Одесской таможни, который продавал информацию с ограниченным доступом.
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Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что государственный инспектор Одесской таможни при посредничестве двух жителей Винницы наладил механизм получения взяток за продажу информации с ограниченным доступом.
Данная информация хранится и обрабатывается в автоматизированной системе таможенного оформления ГФСУ «Инспектор-2006».
За денежные вознаграждения злоумышленники передавали заинтересованным лицам сведения о пересечении государственной границы автомобилями на иностранном регистрации и персональные данные водителей.
Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов сбыта злоумышленниками служебной информации на общую сумму 30 тыс. грн.
Обоих посредников правоохранители задержали в Виннице соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины во время очередной попытки продажи данных. Одновременно на рабочем месте был задержан инспектор Одесской таможни.
Как сообщал УНИАН, в начале мая в Хмельницком правоохранители разоблачили работника полиции и таможенников, которые продавали информацию о личных данных водителей и авто на иностранной регистрации. В течение трех месяцев противоправной деятельности злоумышленники заработали более 200 тыс. грн.