Календарь событий: инаугурация Зеленского, история острова Святой Елены и "Volkswagen", джинсы от Леви Страусса, трагедия экспедиции Нобиле, первый конкурс "Евровидения" и День Киева

Каждый день что-нибудь, да значит. Будущая неделя богата событиями. УНИАН составил календарь международных и неофициальных праздников, а также памятных дат, которые оставили свой след в истории.

20 мая

В понедельник состоится инаугурация новоизбранного президента Украины – Владимира Зеленского, которого поддержали более 73% украинцев. Начало торжественного заседания парламента, посвященного принесению присяги Зеленским, запланирована на 10.00. Транслироваться процедура будет по всем центральным каналам страны. Прошлые инаугурации глав нашего государства не обходились без курьезов, которые многие эксперты считали предвестниками будущего правления президента. Так, вторая инаугурация второго президента Леонида Кучмы помпезно прошла 30 ноября 1999 года во Дворце «Украина». Перед ней Кучма утвердил президентские клейноды: колар (мужское украшение в виде колье), гербовую печать, президентскую булаву и штандарт президента. Все клейноды, собственно говоря, и были ему вручены. Но вот незадача, когда президенту вручали булаву, рядом не было офицера, которому по протоколу он должен был ее передать. Леонид Кучма принял булаву, подержал в руках – и положил обратно в футляр. Посчитали этот признаком того, что свою власть он скоро отдаст, без сопротивления и не в те руки. Что и произошло. Инаугурация третьего президента Украины Виктора Ющенко состоялась 23 января 2005 года. Официальная часть прошла в Верховной Раде, после чего Ющенко отправился на Майдан, тогда на центральной площади страны собралось около полумиллиона человек. В их присутствии Ющенко и принял присягу. Вот только, когда по замыслу «сценаристов» в небо должны были запустить голубей с оранжевыми лентами, большинство птиц в воздух не поднялось. Ющенко спрогнозировали провал его власти, это потом подтвердила жизнь. Больше всех не повезло четвертому президенту-изгнаннику Виктору Януковичу. Он принес присягу 25 января 2010 года. По приезду в Раду случился казус – перед Януковичем, который спешил на торжественное заседание парламента, закрылись входные двери. Ситуацию спас почетный караул. В Раде все проходило по накатанной – присяга, получение клейнодов и удостоверения президента, которое Янукович сразу же положил в нагрудный карман. Как бы остался со своим президентством один на один, чем его каденция и закончилась. По сложившейся традиции, инаугурация пятого президента Петра Порошенко также не обошлась без эксцессов. Когда он проходил через почетный караул, то одному из солдат стало плохо: у него подкосились ноги, выпало из рук оружие. Это расценили, как продолжение войны и неприятие президента народом.

Еще 20 мая в Украине - День банковского работника. Он был учрежден 6 марта2004 года указом президента.

Также 20 мая в Украине свой профессиональный праздник отмечают люди весьма редкой профессии - переводчики-дактилологи, или сурдопереводчики - специалисты, которые помогают глухим и слабослышащим людям понимать обращенные к ним фразы и вести диалог с окружающими. Другими словами, они переводят устную речь на язык жестов. День переводчика жестового языка появился в календаре в 2009 году. Тогда IV пленум центрального правления Украинского общества глухих, откликнувшись на инициативу Совета переводчиков жестового языка, выпустил постановление об учреждении профессионального праздника. Это решение поддержали также Всемирная ассоциация переводчиков жестового языка и Европейский форум переводчиков жестового языка. На сегодня в Украине проживает порядка 1,5 миллиона граждан, страдающих различными нарушениями слуха. Десятая часть из них — 150 тысяч человек — нуждаются в помощи переводчиков жестового языка. Однако, таких специалистов на всю страну насчитывается чуть более трехсот.

20 мая - Всемирный день метрологии. Дата неслучайная - 20 мая 1875 года в Париже на международной дипломатической конференции была принята Метрическая Конвенция, которая стала первым межправительственным соглашением о научно-техническом сотрудничестве, заложившем фундамент единого международного метрологического пространства. На основе Метрической Конвенции было создано Международное бюро мер и весов (BIPM) - первая международная научно-исследовательская лаборатория. В этом Бюро, находящемся во Франции, хранятся эталоны Международной системы единиц - метра, килограмма, единицы ионизирующих излучений, электрического сопротивления.

20 мая также отмечается Всемирный день травматолога. Греческое происхождение термина «травматология» раскрывает его содержание в широком смысле – это наука, изучающая раны и повреждения, их профилактику и способы лечения.

В этот день в 1570 году в бельгийском Антверпене был напечатан первый в мире географический атлас, состоящий из 53-х карт большого формата. К каждой карте прилагался подробный пояснительный географический текст. Его разработал фламандский картограф Абрахам Ортелиус.

20 мая считается Днем рождения джинсов. История следующая: первые запатентованные джинсы были выпущены в США человеком по имени Леви Страусс в 1850 году и проданы по цене 1 доллар 46 центов за пару. Это были прочные брюки из парусины, со швами, усиленными двойной строчкой, со множеством карманов. Они пользовались популярностью у калифорнийских золотоискателей. Первая промышленная партия разошлась мгновенно. И через некоторое время Страусс организовал в Сан-Франциско фирму «Levi Strauss & Co» по пошиву рабочей одежды. А 20 мая 1873 года фирма «Levi Strauss & Co» получила лицензию на единоличное право производства брюк с заклепками на карманах. Вот эта дата и считается официальным днем рождения джинсов. В 1886 году на джинсах «Levi’s» появляется знаменитый кожаный лейбл. Краска «индиго», которой окрашивалась ткань для брюк «Levi’s», готовилась на основе натуральных ингредиентов и стоила очень дорого. Немецкий химик Adolf von Baeyer в 1878 году изобрел синтетический заменитель индиго, что значительно сократило себестоимость джинсов. Брэнд «Levi’s» был вне конкуренции до середины 20 века, когда появились Lee, Wrangler и Cooper. К тому же, во второй половине 20 века рынок джинсов освоили такие компании, как Calvin Klein, Diesel, Gap, Guess, Mustang, Polo, Tommy Hilfinger, Zara. Джинсы стали модной одеждой для представителей всех возрастов и сословий. Кстати, джинсы с молнией на ширинке появились в 1926 году. В 1981 году «Levi’s» впервые выпустил джинсы для женщин. В 1995 году появились джинсы «стрейтч». С каждым годом появлялись все новые технологии: джинсы стирали с пемзой, мочили в кислоте, отбеливали. Сегодня джинсы выпускаются в различном цветовом исполнении, разработано множество джинсовых тканей и моделей.

В 1895 году в Нью-Йорке прошел первый коммерческий просмотр фильма. Зрителям показали 4-минутную ленту о боксерском поединке.

В 1939 году компания «Пан Американ» начала доставку авиапочты через Атлантический океан.

В 1967 году BBC запретила транслировать песню The Beatles «A Day in the Life» из-за «имеющихся в словах намеков на использование наркотиков».

В 2003 году состоялся первый полет частного управляемого космического корабля «SpaceShipOne».

Неофициальные праздники, за которые мир обязан различным сообщества, в том числе в соцсетях, - День разливаний, День ветряных вертушек, Европейский день моря и Всемирный день пчел.

Именины у Нила, Акакия, Антона, Давида, Зинона, Иосифа, Михаила, Степана, Ивана и Семена.

21 мая

Во вторник - Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития, он отмечается с 2003 года, учредила его Генассамблея ООН по инициативе ЮНЕСКО.

21 мая 1502 года испанский мореплаватель Жуан да Нова открыл остров Святой Елены. Он стал местом ссылки и смерти Наполеона Бонапарта. Остров был открыт в день Святой Елены, отсюда и его название. Это - вулканический остров в южной части Атлантического океана, в 1900 км к западу от Южной Африки и площадью 122 кв. км. Теперь остров принадлежит непосредственно английской короне. По конституции 1967 года остров Святой Елены получил ограниченное самоуправление. Главой органов управления является английский губернатор, который непосредственно руководит деятельностью Законодательного и Исполнительного советов. В состав Законодательного совета помимо губернатора назначаются правительственный секретарь и казначей, а 12 членов Совета избираются населением. Исполнительный совет выполняет функции правительства. Основное занятие населения острова – сельское хозяйство и рыболовство. Внешняя торговля ведется только с Великобританией и США. Острову Святой Елены оказывается значительная финансовая помощь со стороны метрополии. Население острова – около 4,5 тысячи человек, в основном мулаты - потомки английских и португальских переселенцев, ссыльных буров, африканских рабов, рабочих из Китая и Индии.

В 1792 году в этот день произошло извержение вулкана Ундзэн. Оно входит в пятерку самых разрушительных извержений в истории человечества по количеству человеческих жертв – 15 тысяч человек.

1804 в Париже было открыто кладбище Пер-Лашез. Официальное название - Восточное кладбище. Оно самое большое во французской столицы и является одним из крупнейших музеев в мире надгробной скульптуры под открытым небом площадью около 48 гектаров.

В 1853 году натуралист-самоучка Филипп Генри Госсе выставил в лондонском Риджерс-парке «Водный виварий» - по сути, первый в мире аквариум.

21 мая 1904 года в Париже была основана Международная федерация футбола – ФИФА. Первым президентом ФИФА был Робер Герен. В настоящее время ФИФА превратилась в глобальное футбольное сообщество, объединяющее 211 национальных футбольных ассоциаций. Доходы организации существенно возросли благодаря либерализации телевизионного футбольного рынка, активной маркетинговой политике и сбыту разнообразной футбольной продукции и атрибутики. Штаб-квартира ФИФА находится в швейцарском городе Цюрихе. Под эгидой ФИФА проходят все футбольные турниры всемирного масштаба.

В 1925 году в США Клэренс Бердсай впервые в мире применил глубокую заморозку для сохранения продуктов, прошедших предварительно кулинарную обработку.

В 1997 году в Вашингтоне американская компания «Mattel», продающая по всему миру миллионы кукол Барби, провела презентацию своего нового изделия - куклы Бэкки, «политкорректно» именуемой «частично нетрудоспособной подружкой Барби». Подружка продается в комплекте с инвалидной коляской традиционного для изделий «Matell» розового цвета.

Неофициальные праздники - День музы и вдохновения, День космоса, День обмена талисманами и День защиты от безработицы.

Именины у Арсения, Иоанна, Пимена, Адриана и Ивана.

22 мая

В среду - Международный день биологического разнообразия. Он был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году. Биологическое разнообразие - многообразие жизни на планете, которое сегодня стремительно сокращается. Вымирают растения, исчезают животные, рыбы и птицы. Во многом виной тому - активная деятельность человека. Главная задача Международного дня биологического разнообразия - обратить внимание общественности на проблему безвозвратного исчезновения на Земле многих представителей флоры и фауны.

В 1849 году в этот день Авраам Линкольн получил патент под номеров 6469 на конструкцию плавучего дока. Линкольн - единственный президент США - обладатель патента за изобретение.

В 1892 году дантист Вашингтон Шеффилд из Нью-Лондона запатентовал тюбик для зубной пасты. Тогда он и подумать не мог, что его детище станет одним из самых актуальных предметов человеческого бытия. Но Шеффилд не был бизнесменом и не догадался вовремя запатентовать свое изобретение. Через год после того, как стоматолог запустил выпуск тюбиков, о новинке прознал аптекарь Колгейт. Он быстро перенял практику упаковки в тубы всевозможных мазей и кремов, а также стал обладателем прав на это изобретение. В 1896 году Колгейт стал производить зубные пасты в тюбиках по собственной технологии, благодаря чему и тюбик, и паста получили всеобщее признание и в Америке, и в Европе.

В 1900 году в Нью-Йорке было основано информационное агентство «Associated Press».

22 мая 1911 года в бельгийском городе Тюэн была основана Международная федерация кинологов. Инициаторами создания стали Германия, Австро-Венгрия, Бельгия, Франция и Нидерланды. Во время Первой мировой войны деятельность организации была прервана и частично возобновилась только в 1919 году. Полностью функционирование организации было восстановлено в 1921 году усилиями Бельгии и Франции. Штаб-квартира расположилась в Тюэне, где находится и в настоящее время. Сегодня в Международную кинологическую федерацию входят национальные кинологические федерации 91 страны. FCI признает более 300 пород собак, классифицируемых в 10 основных группах. Высшим органом FCI является Генеральная Ассамблея, собираемая не реже одного раза в два года, она решает все принципиально важные для организации вопросы.

В 1921 году городские власти Чикаго приняли решение штрафовать на сумму от 10 до 100 долларов женщин, появляющихся на улицах в коротких юбках и с обнаженными руками.

22 мая 1990 года Microsoft начала продажу Windows 3.0, первой операционной системы, преодолевшей порог памяти в 640 Кб. За две недели было продано более 100 тысяч копий по цене 150 долларов. А в дальнейшем число проданных экземпляров превысило 10 миллионов. Успех был напрямую связан с широким распространением операционной системы MS DOS. В Windows 3.0 компания Microsoft включила ряд простых приложений. Например, блокнот, текстовый редактор Write и калькулятор. Также в Windows 3.0 появилась игра «Солитер», а пользователи платформы получили возможность менять настройки компьютера и запускать текстовые программы, созданные для MS DOS.

Неофициальные праздники - День рождения технологии «Ethernet» и Международный день гота.

Именины у Николая, Христофора, Дмитрия и Василия.

23 мая

В Украине - День морской пехоты, элиты войск. Ранее он отмечался 16 ноября, но указом президента Петра Порошенко был перенесен на 23 мая. Дату изменили не просто так - в этот день в 1918 году гетман Украинского государства Павел Скоропадский издал приказ о начале формирования бригады морской пехоты в составе трех полков для несения службы.

В четверг - Всемирный день черепахи - животного, символизирующего мудрость, богатство и долголетие. Праздник зародился в 2000 году по инициативе Американского общества спасения черепах. Эта организация была основана энтузиастами в 1990 году в Малибу (штат Калифорния, США) для сохранения популяции черепах, живущих в окрестностях города. Цель праздника - привлечение внимания общественности к проблеме гибели большого количества черепах из-за соседства с людьми.

В 1592 году в этот день в Венецииинквизицией был арестован итальянский философ Джордано Бруно, обвиненный в ереси. Бруно - итальянский философ и поэт, представитель пантеизма. Будучи католическим священником, развивал неоплатонизм в духе возрожденческого натурализма, пытался дать в этом ключе философскую интерпретацию учения Коперника. Бруно отказался признать ложными главные из своих теорий и был приговорен католической церковью к смертной казни, а затем сожжен на костре на площади Кампо ди Фьоре Рима в феврале 1600 года. Последними словами Бруно были: «Сжечь – не значит опровергнуть». Все произведения Джордано Бруно были занесены в 1603 году в католический Индекс запрещенных книг. Спустя три столетия, в 1889 году, на месте казни в честь Джордано Бруно был воздвигнут памятник. В 1973 году в Италии был снят фильм «Джордано Бруно».

23 мая 1949 года в западной оккупационной зоне было создано новое государство – Федеративная Республика Германия (ФРГ), а в советской оккупационной зоне – Германская Демократическая Республика (ГДР). Объединение Германии, официально - немецкое воссоединение или восстановление единства Германии – состоялось 3 октября 1990 года путем вхождения ГДР и Западного Берлина в состав ФРГ в соответствии с конституцией Федеративной Германии.

В 1985 году в США женщина, проходившая лечение от бесплодия, родила семь близнецов. Лишь трое из новорожденных остались в живых, но все имели медицинские отклонения от нормы. Это была одна из первых крупных неудач методики «ребенок из пробирки».

Неофициальные праздники – День жевальщиков стирательных резинок и День каштановых свечек.

Именины у Таисии, Онисима, Симона и Василия.

24 мая

В пятницу - Европейский День соседей. Его основателем является француз Атаназ Перифан, который в 1990 году с друзьями создал ассоциацию «Paris d'Amis» в 17-м округе Парижа для укрепления социальных связей и мобилизации людей для борьбы с изоляцией. Участники ассоциации собирали вещи и средства для соседей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, помогали людям в поиске работы и т.п. Перифан выразил идею создания этого праздника следующими словами: «Давайте сделаем это фантастическое событие поводом отпраздновать вместе дух единения и сплоченности, которые так дороги всем нам!». Первый День соседей ассоциация провела еще в 1999 году для жителей своего 17-го округа, в нем приняли участие более 10 тысяч жителей из 800 домов, и с тех пор решено было проводить его ежегодно. Уже на следующий год празднование Дня приобрело национальный масштаб, а с 2003 года - европейский, когда к Франции присоединилась Бельгия. Сегодня у праздника уже более 1450 партнеров в более 50 странах, а количество жителей, участвующих в нем, перевалило за 30 миллионов человек.

Еще 24 мая - Европейский день парков. Он был учрежден Федерацией Европарк. Дата выбрана в связи с тем, что именно 24 мая 1909 года в Европе были созданы первые Национальные парки. Их было девять, основанных в Швеции. С тех пор охраняемые природные территории стали бесценной частью природного и культурного наследия Европы.

В 1626 году директор Новых НидерландовПетер Минейт купил у индейцев остров Манхэттен за 60 гульденов.

В 1844 году в этот день была отправлена первая в мире телеграмма из Вашингтона в Балтимор. Изобретателем этого «чуда» был Сэмюэл Финли Бриз Морзе.

24 мая 1928 года экспедиция Умберто Нобиле на дирижабле «Италия» достигла Северного полюса. Экипаж состоял из шестнадцати человек. Кроме Нобиле в него вошли пятнадцать итальянцев, чешский физик Бегоунек и шведский метеоролог Мальмгрен. Командиром корабля был сам Нобиле. Перед началом экспедиции экипаж принял в Ватикане Папа римский Пий XI. Снизившись на дирижабле до 100 метров над Северным полюсом, члены экспедиции сбросили на лед три флага - норвежский, американский и итальянский, а еще большой дубовый крест, врученный им Папой Пием XI. Экипаж провел над полюсом 2,5 часа, обследовал территорию с воздуха. Затем вновь набрал высоту и отправился в сторону Аляски. Но планам Нобиле было не суждено осуществиться. Над Баренцевым морем 25 мая дирижабль потерпел крушение. Для спасения Нобиле было организовано несколько экспедиций, в том числе в Италии, Норвегии, СССР, Швеции. 23 июня на льдину, где находился лагерь Нобиле, сумел приземлиться летчик шведских ВВС Эйнар Лундборг. На самолете было только одно пассажирское место. Нобиле настаивал, чтобы первым был эвакуирован механик Чечоне, у которого была сломана нога, но Лундборг отказался взять на борт кого-то из людей, кроме Нобиле. Нобиле покинул льдину. Остальных выживших членов экспедиции спасли моряки советского ледокола «Красин». Перелет на дирижабле из Кингсбея в Теллер протяженностью 5300 километров над неизведанными просторами Ледовитого океана стал одним из самых значительных достижений в истории воздухоплавания.

В 1956 году в этот день в швейцарскомЛугано прошел первый в истории конкурс «Евровидение». В нем приняли участие представители стран Европы – Бельгии, Голландии, Италии, Люксембурга, Франции, ФРГ, Швейцарии. Победительницей стала швейцарка Лиз Ассиа с песней «Refrain». Идея создания музыкального конкурса – зрелищной развлекательной программы, которая бы способствовала культурному сплочению стран Европы, возникла в 1950-х годах и исходила от Европейского вещательного союза (ЕВС). Опираясь на опыт фестиваля итальянской эстрадной песни в Сан-Ремо, популярность которого к тому времени вышла за пределы Италии, гендиректор телевидения Швейцарии Безансон предложил ежегодно проводить общеевропейский конкурс эстрадной песни. Осенью 1955 года Генеральная Ассамблея ЕВС одобрила концепцию «Евровидения», конкурс и был проведен 24 мая 1956 года. Название конкурса происходит от названия сети распространения телепрограмм «Евровидение», принадлежащей ЕВС. Сейчас конкурс проходит ежегодно и является одним из наиболее популярных в мире с многомиллионной аудиторией.

В 1964 году в этот день произошли беспорядки из-за футбольного матча Перу - Аргентина в Лиме. Погибли 328 человек, пострадали более 4 тысяч человек.

Неофициальные праздники - День валяния в траве, Всемирный день шизофрении, День славянской письменности и культуры, Международный день тиары, Всемирный день видеоигр и День Бермудских островов.

Именины у Михаила, Иосифа, Никодима, Кирилла и Мефодия.

25 мая

В субботу - Международный день пропавших детей. Эта дата ведет свою историю из США, а символом Дня является изображение синей незабудки.

В этот день в 1979 году по дороге домой пропал американский шестилетний школьник Эвиан Пейтс, его искали всем миром, дело получило широкий резонанс, но поиски не увенчались успехом. Спустя 4 года после этого события президент США Рональд Рейган объявил 25 мая Национальным днем пропавших детей, а еще через год, в 1984-м, был основан Национальный центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей (NCMEC). Вскоре данную инициативу поддержали и в ряде европейских стран, и в 1997 году был создан Международный центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей (ICMEC). Именно по его инициативе в 2010 году и был учрежден Международный день пропавших детей и установлена его дата – 25 мая. Только по официальной статистике, пропавших детей на планете миллионы, и с каждым годом их становится больше. По данным международных правозащитных организаций, в среднем в Европе ежегодно исчезает более 70 тысяч несовершеннолетних, в США – около 800 тысяч. Первая в мире система экстренного оповещения о пропаже ребенка была создана также в США, в 1996 году, и получила название «Amber Alert», где Амбер – имя 9-летней девочки, трагически погибшей в штате Техас. Alert в переводе с английского – тревога. Система молниеносно подключает к поиску общественность через СМИ, электронные табло на дорогах и в аэропортах, через электронную почту и смартфоны, обеспечивает максимально широкий поиск: она поднимает волонтеров и армию, береговую охрану и ФБР, СМИ и психологов. Только в США за время своего существования эта система помогла найти и вернуть в семьи более 5000 детей. С 2002 года данный опыт стали перенимать и другие страны.

Каждый год 25 мая во многих странах мира поклонниками творчества известного британского писателя Дугласа Адамса отмечается День полотенца. Драматург и сценарист Дуглас Адамс является автором таких юмористических фантастических произведений, как «Автостопом по галактике» и «Холистическое детективное агентство Дирка Джентли». Именно в своем получившем всемирную известность романе «Автостопом по галактике» он описал полотенце как незаменимую для автостопщика вещь, будь то путешествия по земным дорогам или межгалактическим пространствам.

По мнению писателя, самое обычное полотенце – один из самых важных предметов в обиходе туриста. Во многом его ценность определяется практическим применением, вариантов которого величайшее множество. День полотенца возник в Британии в 2001 году. Буквально через 3 дня после смерти Дугласа Адамса 14 мая 2001 года на открытом форуме «Binary Freedom» поклонники творчества писателя выложили сообщение под заголовком «Towel Day: A Tribute to Douglas Adams» следующего содержания:

«Дугласа Адамса будет не хватать всем его поклонникам по всему миру. Чтобы все поклонники могли отдать дань его гению, предлагаю отмечать день спустя две недели после его смерти - 25 мая 2001 года - как «День полотенца». Всем поклонниками Дугласа Адамса предлагается в этот день носить с собой полотенце. Пусть полотенце будет на виду - используйте его как тему для разговора, чтобы даже те, кто никогда не читал «Автостопом по галактике», пошли и нашли себе экземпляр. Полотенце можно обернуть вокруг головы, использовать в качестве оружия, пропитать питательными веществами – всё, что угодно!».

Также 25 мая отмечается День Африки, или День африканской свободы, он приурочен к годовщине образования Организации африканского единства, созданной 30 африканскими лидерами в Аддис-Абебе 25 мая 1963 года. По решению ООН этот день объявлен Днем освобождения Африки.

В Украине в субботу отмечается День работников издательств, полиграфии и книгораспространения. Он учрежден указом президента в 1999 году. Первую типографию в Украине учредил во Львове Иван Федоров-Федорович. Она действовала на протяжении 1573-1575 годов, а первой изданной на украинских землях книгой стал «Апостол» в 1574 году, который исторически положил начало развитию книгопечатания в Украине. Настоящим шедевром печатного искусства стала Острожская Библия от 1581 года. Острог стал также первым на Украине центром издания тогдашней публицистики, которую более поздние исследователи назвали «полемической литературой». Одной из ячеек книгопечатания в Украине была Печерская Лавра. Основанная в 1616 году Киевская лаврская типография работала три столетия. Кроме типографий кириллического шрифта, в Украине работали и латинско-польские: первой была действовавшая в 1592-1602 годах небольшая типография во Львове.

Ежегодно 25 мая отмечается Всемирный день щитовидной железы. Дата вошла в календарь в 2009 году, когда Европейская тироидная ассоциация, которая занимается изучением вопросов, связанных с щитовидной железой и ее заболеваниями, предложила отмечать день, посвященный данной теме, 25 мая на международном уровне. Эту инициативу поддержали и другие врачебные сообщества. Согласно медицинской статистике, различными неполадками в работе щитовидной железы страдает до трети всего населения планеты. Узловые образования выявляются у 30% взрослых людей, зоб (увеличение железы в результате дефицита йода) - у 10–30%.

В 1996 году в Киеве был восстановлен памятник княгине Ольге, разрушенный в 1919 году.

В 1895 году английский писатель и поэт Оскар Уайльд был осужден лондонским судом за «аморальное поведение» - за связь с мужчиной - и приговорен к двум годам каторжных работ.

В 1953 году в Хьюстоне начал работу первый в мире некоммерческий образовательный телеканал.

Неофициальные праздники - День сотворения мира, День филолога, День счастливого билетика, Праздник свободы причесок и День Нерпенка.

Именины у Германа, Дионисия, Епифания, Ивана, Семена и Евдокии.

26 мая

В воскресенье – традиционный и уже давно официальный День Киева. В столице пройдет много праздничных мероприятий, спортивных соревнований, в том числе благотворительный Пробег под каштанами. Многие из них стартовали еще в субботу. Поздравляем киевлян и гостей столицы с праздником!

В воскресенье нет международных праздников, но день богат историческими датами. Так, 26 мая 1868 года состоялась последняя публичная казнь в Англии.

В 1908 году в Персии английский бизнесмен Уильям Д’Арси начал добывать первую на Ближнем Востокенефть.

В 1928 году на заседании ФИФА было принято решение проводить раз в четыре года чемпионаты мира по футболу.

В 1938 году в городе ВольфсбургАдольф Гитлер лично заложил первый камень под заводскую новостройку - «Фольксваген». К концу Перой мировой войны на заводе трудились 9 тысяч человек, с конвейера сходило 630 автомобилей. Но главной продукцией тогда были 70 тысяч различных судов, лодок, ковшовых экскаваторов. Это было поручено Порше - знаменитому немецкому конструктору, который уже через пару лет создал несколько прототипов первого «народного автомобиля». Один из них и был одобрен фюрером. Этот первый Фольксваген получился удачным, и о нем заговорили, появились многочисленные публикации, в 1938 году в статье New York Times «Фольксваген» окрестили за внешнее сходство «жуком». Это прозвище настолько прижилось, что стало визитной карточкой автомобиля.

Для его массового производства 26 мая 1938 года в немецком городе Вольфсбурге началось строительство крупнейшего автозавода «Фольксваген». Вскоре была создана фирма «Volkswagenwerk GmbH». Но надвигавшаяся война помешала наладить выпуск «Жука». Их было произведено 12, один из которых с удовольствием использовал и сам Гитлер. Во время Второй мировой войны строительство «Фольксвагена» было приостановлено, а завод перепрофилирован на производство военной продукции. После окончания войны предприятие попало под контроль англичан, в чьей зоне оккупации находился Вольфсбург. Они и передали заводу заказ на 20 тысяч автомобилей, и в 1947 году «Жук» был выставлен на показ в Ганновере и привлек к себе большое внимание. Вскоре завод получил заказы на автомобиль из многих европейских стран. В 1948 году сменилось руководство концерна, его возглавил Нордхофф, а в состав вошли дипломированные инженеры с международным опытом работы на автозаводах и умевшие нестандартно мыслить. С их приходом автомобиль был усовершенствован, налажена сеть автосервиса, постоянно велась работа с западными клиентами, открыта сеть дочерних предприятий за рубежом. Все это помогло создать концерну мощную сеть сбыта автомобилей и стать крупнейшим немецким индустриальным концерном с многомиллионными годовыми доходами. В 1960 году «Фольксваген» был реорганизован в акционерное общество, а его «Жук» буквально заполонил мир. Но спад продаж на автомобильном рынке заставил компанию уделить внимание разработкам, и в 1970-х годах появились принципиально новые модели, наиболее удачной из которых стала «Гольф». Именно эта модель ознаменовала собой новый этап конкуренции в производстве класса компактных автомобилей, которые стали называться «гольф-классом». В настоящее время немецкий автомобильный концерн «Фольксваген» – один из крупнейших по объемам продаж в мире, имеет свои заводы в 15 странах и выпускает автомобили под известнейшими марками, среди которых – Audi, SEAT, Skoda, Volkswagen, Rolls-Royce, Bentley, Bugatti и Lamborghini. Кроме легковых автомобилей, завод также осуществляет выпуск грузовиков и микроавтобусов. Штаб-квартира находится в Вольфсбурге.

В 1943 году правительство Англии разрешило церквям свободно звонить в колокола. Запрет на колокольный звон был введен с началом войны в 1939 году.

Неофициальные праздники - День хождения босиком, День снежного барса, День конника и Праздник большого напора.

Именины у Александра, Георгия, Юрия, Евфимия, Ирины и Сергея.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная