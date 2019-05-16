В ПЦУ объяснили, почему Украинской православной церкви Киевского патриархата больше не существует (документ)
Единая поместная украинская православная церковь разъясняет, что Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) прекратила свое существование, поскольку присоединилась к ПЦУ на объединительном соборе 15 декабря 2018 года.
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Специальное разъяснение разместила в Facebook пресс-служба Киевской митрополии ПЦУ. В частности, церковники пошагово напоминают, как образовалась ПЦУ, и публикуют документ, подписанный Филаретом.
"Единая Поместная Украинская Православная Церковь была образована на Объединительном Соборе 15 декабря 2018 года путем объединения Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, Украинской Автокефальной Православной Церкви и Украинской Православной Церкви Московского Патриархата в единую Поместную Церковь, которая 6 января 2019 года получила Патриарший и Синодальный Томос Вселенского Патриархата об автокефалии", – говорится в сообщении.
В первом пункте постановления объединительного собора говорится соответственно о таком: "Прекратить деятельность религиозного объединения Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата путем объединения и присоединения к создаваемой Православной Церкви Украины".
В документе говорится также о прекращении действия устава об управлении УПЦ КП и деятельности всех уставных органов этого религиозного объединения.
В ПЦУ отмечают также, что Томос об автокефалии и 15-место в диптихах, как поместная церковь, административно независимая от других церковных центров и равная со всеми автокефальными Православными Церквами, получила не какая-то отдельная составляющая часть, но вся единая поместная УПЦ.
"Таким образом утром 15 декабря 2018 года согласно собственному решению Поместного Собора УПЦ КП прекратила свою отдельную деятельность, а вся ее полнота вошла в состав Православной Церкви Украины", – говорится в разъяснении.
В ПЦУ отмечают, что объединительный собор почти единогласно (при одном голосе против) принял устав ПЦУ, согласно которому ее возглавляет предстоятель, митрополит Киевский и всея Украины.
"Избрание на кафедру иерарха возможно лишь при условии ее вакантности. Каноническое право не предусматривает нахождения двух архиереев на одной и той же иерархической должности. В связи с тем, что предусмотренная недавно принятым Уставом ПЦУ должность Предстоятеля, Митрополита Киевского и всея Украины, была вакантной, состоялись тайные выборы, по итогам которых был избран митрополит Епифаний (Думенко)", – говорится в разъяснении.
В ПЦУ отмечают, что все участники собора признали действительность этого избрания.
Митрополит Епифаний управляет не единолично, а на основании одобренного объединительным собором устава Церкви, решений Священного Синода, в сотрудничестве со всем епископатом.
Как сообщал УНИАН, 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Епифаний.
15 мая 2019 года Филарет, которому дали звание почетного патриарха ПЦУ, созвал пресс-конференцию, на которой заявил, что хочет сохранить УПЦ КП. Филарет также обвинил Епифания в том, что он пытался отстранить его от служения.