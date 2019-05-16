В ПЦУ объяснили, почему Украинской православной церкви Киевского патриархата больше не существует (документ)

Также в документе отмечается, что митрополит Епифаний управляет не единолично, а на основании одобренного объединительным собором устава Церкви, ее решений синода, в сотрудничестве со всем епископатом.

Единая поместная украинская православная церковь разъясняет, что Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) прекратила свое существование, поскольку присоединилась к ПЦУ на объединительном соборе 15 декабря 2018 года.

Читайте такжеНа первом синоде ПЦУ об отстранении Филарета речь не шла – источник

Специальное разъяснение разместила в Facebook пресс-служба Киевской митрополии ПЦУ. В частности, церковники пошагово напоминают, как образовалась ПЦУ, и публикуют документ, подписанный Филаретом.

"Единая Поместная Украинская Православная Церковь была образована на Объединительном Соборе 15 декабря 2018 года путем объединения Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, Украинской Автокефальной Православной Церкви и Украинской Православной Церкви Московского Патриархата в единую Поместную Церковь, которая 6 января 2019 года получила Патриарший и Синодальный Томос Вселенского Патриархата об автокефалии", – говорится в сообщении.

В первом пункте постановления объединительного собора говорится соответственно о таком: "Прекратить деятельность религиозного объединения Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата путем объединения и присоединения к создаваемой Православной Церкви Украины".

В документе говорится также о прекращении действия устава об управлении УПЦ КП и деятельности всех уставных органов этого религиозного объединения.

В ПЦУ отмечают также, что Томос об автокефалии и 15-место в диптихах, как поместная церковь, административно независимая от других церковных центров и равная со всеми автокефальными Православными Церквами, получила не какая-то отдельная составляющая часть, но вся единая поместная УПЦ.

"Таким образом утром 15 декабря 2018 года согласно собственному решению Поместного Собора УПЦ КП прекратила свою отдельную деятельность, а вся ее полнота вошла в состав Православной Церкви Украины", – говорится в разъяснении.

В ПЦУ отмечают, что объединительный собор почти единогласно (при одном голосе против) принял устав ПЦУ, согласно которому ее возглавляет предстоятель, митрополит Киевский и всея Украины.

"Избрание на кафедру иерарха возможно лишь при условии ее вакантности. Каноническое право не предусматривает нахождения двух архиереев на одной и той же иерархической должности. В связи с тем, что предусмотренная недавно принятым Уставом ПЦУ должность Предстоятеля, Митрополита Киевского и всея Украины, была вакантной, состоялись тайные выборы, по итогам которых был избран митрополит Епифаний (Думенко)", – говорится в разъяснении.

В ПЦУ отмечают, что все участники собора признали действительность этого избрания.

Митрополит Епифаний управляет не единолично, а на основании одобренного объединительным собором устава Церкви, решений Священного Синода, в сотрудничестве со всем епископатом.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Епифаний.

15 мая 2019 года Филарет, которому дали звание почетного патриарха ПЦУ, созвал пресс-конференцию, на которой заявил, что хочет сохранить УПЦ КП. Филарет также обвинил Епифания в том, что он пытался отстранить его от служения.