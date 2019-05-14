Нацполиция получила 83 новеньких кроссовера Mitsubishi (видео)

Машины получат патрули на международных шоссе.

14 мая патрульная полиция Украины получила 83 гибридных Mitsubishi Outlander PHEV.

Об этом сообщил Арсен Аваков в онлайн-трансляции на странице МВД Украины.

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Львиную часть этих автомобилей, а именно около 55-60 штук, получат патрульные, которые работают на международных трассах. Среди других новые Outlander PHEV могут получить и правоохранители, которые следят за соблюдением скоростного режима на трассах, используя радары TruCam.

Напомним, что на дорогах уже появилось сто измерителей скорости. Новые радары появятся в местах повышенной аварийности. В частности там, где ДТП случаются из-за превышения водителями скорости. Более того, 10 измерителей скорости появятся в городах, чтобы снизить аварийную ситуацию еще и в населенных пунктах.