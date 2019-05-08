В Харькове запустили ретропоезд по случаю Дня победы (фото)

В городе Люботин ветераны-железнодорожники примут участие в торжественном митинге.

Сегодня, 8 мая, в 08:30 с вокзала Харьков-Пассажирский ретропоезд регионального филиала «Южная железная дорога» АО «Укрзализныця» отправился в праздничный рейс к 74-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Об этом сообщает пресс-служба «Южной железной дороги».

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«На протяжении путешествия со станции Харьков-Пассажирский до станции Люботин для пассажиров, ветеранов Южной магистрали, в ретропоезде звучат мелодии, фронтовые песни и инструментальные композиции времен Второй мировой войны», - говорится в сообщении.

В городе Люботин ветераны-железнодорожники примут участие в торжественном митинге, посвященном Дню победы, а также посетят Музей боевой и трудовой славы моторвагонного депо Люботин.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 мая, в Украине и по всей Европе отмечается День памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны 1939-1945 годов. Памятную дату ввели в 2015 году.

9 мая пока также остается государственным праздником - "День победы над нацизмом во Второй мировой войне".