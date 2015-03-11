Сегодня 40 дней с момента гибели Кузьмы Скрябина

Отметим, что на 27 февраля был запланирован большой концерт группы под названием "За день до весны". В связи с этим, друзья и коллеги погибшего музыканта приняли решение провести 21 марта концерт памяти Кузьмы. Деньги, вырученные от продажи билетов, будут перечислены семье Андрея Кузьменко.

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Напомним, Андрей Кузьменко погиб в ДТП 2 февраля около 08.20 в Днепропетровской области. Известие о гибели музыканта всколыхнула всю страну. В тот же день во многих городах поклонники Кузьмы собрались на митинги-реквиемы, чтобы почтить память кумира поколений. В Киеве сотни фанатов Кузьмы к стелле на майдане Незалежности принесли его портреты, свечи и цветы. Люди не скрывали эмоций от горечи утраты.

4 февраля в церкви Преображения Господня во Львове началось прощание с Андреем Кузьменко. На протяжении всей ночи стояли километровые очереди, люди по несколько часов ждали, чтобы попасть в храм. Утром 5 февраля после прощания и заупокойной литургии собравшиеся провели музыканта в последний путь аплодисментами. Похоронили Андрея Кузьменко на кладбище в Брюховичах.