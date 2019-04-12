Верните нашего режиссера: в Париже украинские студенты провели акцию в поддержку Сенцова (фото, видео)

Организуя акцию, Украинская академия лидерства, глобальная кампания #SaveOlegSentsov и украинская диаспора, хотели напомнить - 10 мая исполняется 5 лет с момента задержания Сенцова.

В центре Парижа студенты Украинской академии лидерства провели акцию в поддержку украинских политзаключенных, в том числе режиссера Олега Сенцова.

Акцию устроили в формате съемочной площадки: подготовили камеры, звук, освещение, продакшн-команду и актеров для съемки фильма. Чтобы начать запись, ассистентка режиссера вышла в камеру, подняла «хлопушку» и все остановилось.

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«Процесс съемок «заморожен» из-за отсутствия главной фигуры на площадке - режиссера», - отметили организаторы.

Главный организатор акции Никита Мекензин рассказал, что участники таким образом хотели показать - «художник не может быть террористом. Без художника процесс останавливается».

«Тем самым мы призываем власти Франции помочь вернуть Олега Сенцова и остальные политзаключенных на свои места», - добавил Мекензин.

Присоединился к акции депутат Национальной Ассамблеи Франции Николя Тюркуа, отметив, что хорошо осведомлен о проблемах между Украиной и Россией: «Время остановиться и освободить политических заключенных - таких как Олег Сенцов. Это важно и для меня, потому что, как представитель Европы, я понимаю, что у нас общие корни и мы должны это остановить».

Организуя акцию, Украинская академия лидерства, глобальная кампания #SaveOlegSentsov и украинская диаспора, хотели напомнить - 10 мая исполняется 5 лет с момента задержания Сенцова.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, осудив Кольченко до 10, а Сенцова - до 20 лет лишения свободы. Вместе с ними также задержали Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния. Афанасьева в 2016-м году обменяли, Чирний по-прежнему находится в колонии в городе Шахты Ростовской области.

Олег Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политзаключенных Кремля. Он держался 145 дней. Сенцов заявил о прекращении голодовки с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления.

Как сообщила сестра Сенцова, даже после прекращения голодовки остается угроза его смерти.

10 сентября сестра Сенцова сообщила, что политзаключенный написал завещание на творчество в случае смерти.