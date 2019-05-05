Сталин, «юнармейцы», оружие: в оккупированном Крыму провели репетиции парадов к 9 мая (видео)

В Керчи в подготовке к параду принимали участие военные различных видов российских войск и «юнармейцы».

В оккупированных Россией Севастополе, Симферополе и Керчи накануне состоялись репетиции военных парадов к 9 мая.

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Как сообщает «Радио Свобода», в Севастополе колонну военной техники возглавляла боевая машина реактивной артиллерии военных лет, известная как «Катюша». На ее снарядах было написано «За Сталина! От Катюши!».

В колонне также был советский танк Второй мировой войны Т-34, самоходная артиллерийская установка и несколько десятков российских боевых машин, состоящих на вооружении береговых войск Черноморского флота России.

В оккупированной Россией Керчи и Симферополе 4 мая также состоялись репетиции военных парадов к российскому «Дню победы». В Керчи в подготовке к параду принимали участие военные различных видов российских войск и «юнармейцы».

В Керчи была представлена различная военная техника России: от броневиков, БТРов, минометов и гаубиц, систем «Град», зенитных ракетных систем С-300.

Ранее в Кремле заявили, что иностранные лидеры не приедут в Москву на парад 9 мая, посвященный Дню Победы, поскольку их не приглашали.