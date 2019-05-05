Вятрович назвал неудачной предложенную Зеленским дату инаугурации

По словам главы Украинского института нацпамяти, 19 мая - это день траура.

Предложенная командой Владимира Зеленского дата инаугурации президента (19 мая) является крайне неудачной, поскольку на нее день приходится День памяти жертв политических репрессий.

Такое заявление сделал в Facebook глава Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович.

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«Звучат предложения о проведении инаугурации президента 19 мая. Дата крайне неудачная - это День памяти жертв политических репрессий, определенный Указом президента в 2007 году. То есть это траурный день, в который проводятся траурные мероприятия по всей Украине, ограничены развлекательные мероприятия и развлекательное вещание на ТВ», - указал он.

Вятрович также заявил, что Зеленский ранее якобы шутил над Голодомором.

"Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью о миллионах жертв репрессий", - указал он.

Напомним, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что дата инаугурации станет понятной 14 мая на заседании Верховной Рады Украины.

На встрече с депутатами ВР Зеленский предложил провести инаугурацию 19 мая.