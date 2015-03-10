Пострадавшие из-за подрыва автомобиля комбат "Слобожанщины" и его жена остаются в больнице

В Харькове пострадавшие в результате подрыва автомобиля командир батальона «Слобожанщины» Андрей Янголенко и его жена Инна остаются в больнице.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на заместителя мэра Светлану Горбунову-Рубан.

По ее сведениям, состояние командира батальона средней тяжести, он после проведенной операции переведен из реанимации в обычную больничную палату.

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Горбунова-Рубан отметила, что состояние жены комбата тяжелое, она до сих пор остается в отделении реанимации больницы скорой и неотложной помощи.

Как сообщал УНИАН, 6 марта около 12.00 на улице Познанской в Московском районе Харькова произошел взрыв автомобиля, который принадлежит командиру батальона патрульной службы милиции особого назначения «Слобожанщина» Янголенко. В салоне находились владелец автомобиля и его жена. Пострадавшие с травмами доставлены в 4-ю больницу.