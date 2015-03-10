Царевич заявила, что ходатайство об ее аресте "противоречит здравому смыслу"

Отстраненная от должности судья Печерского райсуда г. Киева Оксана Царевич считает ходатайство об избрании ей меры пресечения в виде ареста безосновательным и бессмысленным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня во время рассмотрения этого ходатайства в Винницком городском суде.

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«Ходатайство является безосновательным, необоснованным, внесенным с грубым нарушением Уголовного процессуального кодекса Украины, вопреки практике Европейского суда по правам человека, вопреки судебной практике Украины и вопреки здравому смыслу», - заявила Царевич.

Она также считает, что незаконно проведен обыск в Печерском суде, во время которого изъято, в том числе, ее личное имущество.

Царевич также заявила, что ни разу не уклонялась от допросов, которые были назначены следователями.

В то же время она отмечает, что следователи сами переносили допросы, не обосновывая и не объясняя причину.

«К следователям вызывалась не менее 4-х раз. Допрошена я была один раз. Во все остальные разы допросы переносились, при этом не вручались никакие документы», - сказала Царевич.

Она также заявила, что никоим образом не может влиять материально на следственные действия по данному делу, поскольку источником ее доходов является только заработная плата. При этом она отметила, что не владеет никакими имениями и автомобилями, и что квартира у нее не приватизирована.

Также Царевич отмечает, что в течение года она не выезжала за границу. Она также сказала, что имеет при себе декларацию о доходах и готова представить ее на рассмотрение суда.

Судебное заседание по данному делу продолжается.

Как сообщал УНИАН, сегодня Высшая квалификационная комиссия судей Украины отстранила судей Печерского районного суда Киева Сергея Вовка, Оксану Царевич и Виктора Кицюка от занимаемых должностей сроком на два месяца в связи с привлечением к уголовной ответственности.

4 марта Верховная Рада дала согласие на задержание и арест судей Вовка, Кицюка и Царевич.

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Вовк подозревается в вынесении заведомо неправосудного решения по гражданскому делу, которым лишил законного владельца его имущества.

Царевич и Кицюк подозреваются в том, что постановили заведомо неправосудные решения по делам об административных правонарушениях в отношении активистов Автомайдана и по другим делам.

Ходатайство следователей столичной прокуратуры об избрании меры пресечения Царевич и Кицюку рассматривает Винницкий городской суд, Вовку – Голосеевский райсуд Киева.