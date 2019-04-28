В Украине приостановлены оформление и выдача биометрических документов

Оформление справок о несудимости, страхование, апостилирование будет осуществляться в штатном режиме.

В Украине приостановлена работа центров «Паспортный сервис», которые занимаются оформлением и выдачей биометрических документов, до 2 мая.

Как сообщается на сайте Государственного предприятия «Документ», с 17:00 27 апреля до 8:00 2 мая оформление и выдача загранпаспортов, ID-карточек, вида на временное и постоянное жительство приостановлены по техническим причинам.

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«В этот период будут проведены регламентные работы по техническому обслуживанию серверного и телекоммуникационного оборудования миграционной службы», - говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что оформление справок о несудимости, страхование, апостилирование будет осуществляться в штатном режиме.

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине подорожает оформление биометрических документов, которые будут оплачиваться после 1 июля.