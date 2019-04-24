В Украине подорожает оформление биометрических документов

Изменится стоимость административных услуг и бланков биометрических документов.

Кабинет министров Украины утвердил новые суммы стоимости административных услуг при оформлении паспорта гражданина Украины (ID-карты) и паспорта гражданина Украины для выезда за границу, которые будут оплачиваться после 1 июля.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной миграционной службы.

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Согласно внесенным изменениям, с 1 июля новые суммы административного сбора будут составлять: при оформлении ID-карты (до 20 рабочих дней) - 345 грн (126 грн стоимость админуслуги и 219 грн стоимость бланка), ранее 279 грн; при оформлении ID-карты (до 10 рабочих дней) - 471 грн (252 грн стоимость админуслуги и 219 грн стоимость бланка), ранее 366 грн; при оформлении загранпаспорта (до 20 рабочих дней) - 682 грн (352 грн стоимость админуслуги и 330 грн стоимость бланка), ранее 557,32 грн; при оформлении загранпаспорта (до 7 рабочих дней и до 3 рабочих дней при наличии оснований) - 1034 грн (704 грн стоимость админуслуги и 330 грн стоимость бланка), ранее 810,32 грн.

В соответствии со статьей 20 Закона Украины «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или её специальный статус», предельная стоимость административных услуг зависит от размера прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года. При этом средства, полученные как часть административного сбора, направляются в местные бюджеты.

Как сообщалось, государственное предприятие "Документ" приостановит работу с 27 апреля по 2 мая - не будет выдавать биометрические документы.