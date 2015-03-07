Одесса - центр Новороссии: Гончаренко припомнили былые высказывания

Такие заявления в 2011-м году делал в интервью известному украинскому журналисту Сергею Лещенко Алексей Гончаренко. Фрагменты этого интервью теперь стали активно цитироваться в соцсетях и даже появляться в национальных интернет-изданиях, передает infoodessa.com.

«То, что сегодня в Одессе принята программа развития русского языка – я считаю, абсолютно правильно. Сейчас часто говорят – «Вот, идет русификация…». В Одессе 90% людей русскоязычны, но только 30% учеников общеобразовательных школ учатся на русском языке. Нужно ввести простую практику – дать возможность родителям самим определять, на каком языке они хотят, чтобы учился ребёнок», – прокомментировал политик принятие региональной программы развития русского языка в Одессе.

На предположение журналиста о том, что такие меры уничтожат украинский язык, Гончаренко ответит категорично.

«Я с вами не согласен. Вы фактически говорите о насильственной украинизации миллионов людей. Одесса не была украинским городом. Одесса создавалась как центр Новороссии, в которой были русские, греки, украинцы, евреи, болгары и прочие. Русский язык всегда был в Одессе, он не внесён туда откуда-то переселенцами», – сказал он.

Политик отметил, что, несмотря на свою русскоязычность, считает себя украинцем, а политика мультиязычности успешно реализуется в Бельгии.

«Украина тоже достаточно искусственно сшита. Потому что Новороссия, южная часть, была пришита к центральной Украине, которая имела совершенно другую культуру и историю», - отмечал Гончаренко.

Политик выразил убеждённость, что русский язык должен быть вторым государственным.