В Софии Киевской пройдет пасхальное богослужение

В Трапезном храме Софии Киевской будет гореть лампада Благодатного огня.

Пасхальное богослужение в Софии Киевской начнется сегодня, около 23:30.

Об этом написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Православной церкви Украины Иван Сидор.

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Он отметил, что в Трапезном храме Софии Киевской (Малая (Теплая) София) будет гореть лампада Благодатного огня из Иерусалима.

"Напоминаем, что пасхальное богослужение здесь начнется в 23:30. Освящение куличей будет около 3:30-4:00. Также освятить куличи в святой Софии можно будет в воскресный день с 6:00 до 12:00", - написал Сидор.

Как сообщал УНИАН, в субботу, 27 апреля, в Украину прибыл Благодатный огонь из Храма Гроба Господня в Иерусалиме. Делегация Православной Церкви Украины впервые доставила его в Украину