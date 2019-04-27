Пасха 2019: поздравления с пасхой в стихах и прозе

28 апреля православные христиане будут праздновать Пасху. Мы собрали для вас лучшие поздравления со светлым Воскресением Христовым.

Пасха для православных христиан в этом году выпадает на 28 апреля. Этот праздник символизирует воскресение Иисуса Христа.

Все христиане ждут этот большой и светлый праздник Пасхи Христовой, чтоб собраться за большим праздничным пасхальным столом всей семьей.

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Поздравление с Пасхой

Сделайте для близких приятный сюрприз и поздравьте их с этим светлым праздником.

Поздравления с Пасхой 2019 в стихах

Пусть светлая Пасха

Приносит в ваш дом

Любовь и надежду,

Согласье во всём.

Пусть вера укроет

От бед и невзгод,

Пусть вечная радость

В семью к вам придет.

Пусть в жизни у вас

Будет больше чудес.

Счастливыми будьте.

Христос наш Воскрес!

***

Со Светлой Пасхой поздравляю,

Благополучия желаю.

Пусть на душе будет тепло,

А в доме — счастье и добро.

Желаю процветания, мира,

Беда чтоб мимо проходила.

И были рядом чтоб всегда

Родные, близкие, друзья.

***

Христос воскрес! Со светлой Пасхой!

Пусть в доме будет доброта.

Пусть не встречаются ненастья,

Любовь в сердцах живет всегда.

Пусть солнце греет, обнимает,

Теплом и светом наполняет.

Пусть Бог хранит от бед всегда,

Пусть не приходит к вам беда.

Поздравления с Пасхой 2019 в прозе

Поздравляем со Светлым Христовым Воскресеньем. Света и добра, благоденствия и процветания, веры и любви вам. Мира и счастья дому вашему, Вам, родным и близким. Христос воскресе!

***

Поздравляю с великим праздником Пасхи Христовой! Христос Воскресе! Желаю помощи Божией, крепости духа, сердечного тепла, пасхального ликования, улыбок добрых лиц, здоровья близким, тепла дому, трепетной радости, благодати, милости, душевного просветления. Пусть Воскресенье Христово принесет свет, счастье, мир. Храни Господь!

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***

Поздравляю с этим светлым праздником. И в этот день воскресный хочется пожелать блага и добра. Пусть на душе будет тепло и спокойно, над головой будет мирное небо, а рядом — любимые и веселые родные и друзья. Пусть этот праздник подарит понимание, гармонию и радость. Желаю, чтоб все сожаления и обиды ушли прочь, а остались только любовь и счастье.

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Поздравляю с Пасхой и в этот замечательный праздник хочу пожелать идти по жизни с доброй мечтой, высоким стремлением, искренней надеждой, крепкой верой и большой любовью. Пусть нежный аромат сдобных куличей, яркие краски и росписи яиц, звонкий смех и светлые улыбки близких наполнят этот день настоящим чудом и прекрасным настроением.

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Поздравляем от всей души со светлым весенним христианским великим праздником Пасхи! пусть Божья благодать и благословение снизойдёт на Ваш дом и Вашу семью, пусть дарует Вам Господь здоровье и долгие годы активной насыщенной радостными событиями жизни, пусть всегда Вас окружают добрые и отзывчивые люди. Будьте хранимы Богом, любимы и счастливы!

СМС поздравления с Пасхой

С Пасхой вас. Христос воскрес!

Благодати вам с небес.

В доме будет пусть добро,

Счастье, радость и тепло.

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Поздравляю искренне с праздником святой Пасхи! Желаю душевного мира, сердечного добра и волшебства, настоящей веры и надежды, больших возможностей и силы, Божьей любви и ласки!

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В день Пасхи — счастья и достатка,

Прекрасных, мягких куличей,

В душе спокойствия, порядка

И много светлых, добрых дней.

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С Пасхой светлой поздравляю.

Мира вам в душе желаю.

Светлых дней и теплоты,

Жизни — полной доброты.

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Поздравляем вас с праздником светлого Христова Воскресения! Пусть ваши души наполнятся спокойствием и уверенностью в том, что Господь во всем поможет и направит.

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С Пасхой вас и с Воскресеньем,

С радостью, теплом весенним,

С благодатию с небес.

Радуемся все. Христос Воскрес!

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Пусть сегодняшний праздник принесет тебе в пасхальной корзинке вместе с ароматными куличами радость, веселье, запас бодрости, жизненной мудрости и исполнения всех самых заветных желаний. Христос воскрес!

Поздравление с Пасхой: картинки

С Пасхой: музыкальная открытка (видео)