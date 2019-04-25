Около сотни активистов инициативы «Кто заказал Катю Гандзюк?» провели акцию у дома Луценко под Киевом (фото, видео)
Около сотни активистов инициативы «Кто заказал Катю Гандзюк?» провели акцию у дома генерального прокурора Юрия Луценко в с.Стоянка под Киевом.
Как передает корреспондент УНИАН, активисты, преимущественно из общественной организации «Сич», развернули баннеры, на одном из которых написано: «Гори в пеклі», и скандируют: «Убийцы должны сесть!».
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У дома взрываются петарды и горят дымовые шашки. В доме Луценко свет не горит. Однако видно, что за событиями у дома кто-то наблюдает из окна второго этажа.
Активисты считают Луценко виновным в том, что фигуранту дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Владиславу Мангеру «смягчили» подозрение.
Количество правоохранителей, охраняющих жилье генпрокурора, в разы превышало количество участников акции.
Акция началась в 21:00 и продолжалась полчаса. Во время акции никто не пострадал.
Как сообщал УНИАН, активисты инициативы «Кто заказал Катю Гандзюк?» анонсировали акцию у дома генпрокурора Юрия Луценко. Они убеждены, что Луценко саботирует дело Гандзюк и обманывает общественность об обстоятельствах этого дела.
«Изменение подозрения и облегчение статьи обвинения заказчику убийства Гандзюк Владиславу Мангеру ни с кем не согласовывались. Заявления Юрия Луценко, Ларисы Сарган и спикера Лысенко - бред», - заявляли активисты.