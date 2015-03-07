Музыканты группы Mad Heads попали в ДТП на пути во Львов
21:15, 07 марта 2015Общество
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Музыканты украинской группы Mad Heads в субботу, 7 марта, попали в аварию, когда ехали на концерт во Львов.
Музыкантам пришлось отменить концерт из-за ДТП / erve.ua
Как передает ТСН, их микроавтобус перевернулся на трассе возле Олесского замка. В нем находилось шесть человек - четыре музыканта, техник и водитель.
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Пострадавших доставили в Бусскую районную больницу. У нескольких пострадавших на руки наложены гипсовые повязки, есть ушибы.
"Отлично съездили на концерт во Львов. Извините, ребята, но мы не виноваты... Травмы легкой и средней тяжести, к сожалению, вынуждены отменить концерт", - написал на своей странице в Facebook музыкант группы Максим Красноокий. Сейчас участники коллектива уже покинули больницу и вечером возвращаются поездом в Киев.
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