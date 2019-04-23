"Над Roshen сгущаются тучи": суд рассмотрит законность приватизации кондитерской фабрики в Киеве

В 1996 году Кондитерская фабрика им. Карла Маркса вошла в корпорацию Roshen, которая принадлежит Петру Порошенко.

Лидер Социалистической партии Украины Илья Кива обратился в суд о признании незаконной приватизации Кондитерской фабрики им. Карла Маркса (корпорация Roshen) действующим президентом Украины Петром Порошенко.

Об этом он заявил в эфире телеканала «NEWSONE», сообщает пресс-служба СПУ.

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«Как глава Соцпартии, понимая отзывы однопартийцев и народа Украины, подаю иск в суд о незаконной приватизации кондитерской фабрики, а в моем понимании, украденной у украинского народа фабрики», - сказал он.

Кива отметил, что обратился в суд именно сейчас, поскольку надежда на прозрачное и надлежащее рассмотрение иска появилась после президентских выборов: «До того момента, пока суды контролировались администрацией действующего президента, этот процесс в принципе был невозможен».

«Сегодня появляется возможность вернуть украденное украинскому народу. Эти фабрики восстанавливались нашими родителями, и это то, что мы должны передать своим детям. И я буду добиваться порядка и дисциплины. Я буду добиваться, чтобы болтуны отвечали за каждое свое слово перед законом», - сказал Кива.

При этом он добавил: «Фабрика, которая сейчас почему-то называется «Рошен» и служит одному из барыг, обязательно будет возвращена народу. И это начало возвращения всего украденного».

В 1996 году Кондитерская фабрика им. Карла Маркса вошла в корпорацию Roshen, которая принадлежит Петру Порошенко. В 2014 году Порошенко заявил, что на время президентства передал свою долю (85%) в так называемый слепой траст под управлением инвестиционного банка Rothschild. Остальные акции Roshen принадлежат генеральному директору корпорации Вячеславу Москалевскому (13%) и четырем менеджерам корпорации (по 0,5%).