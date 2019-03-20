"Поджигателя" магазина Roshen на Крещатике поместили под ночной домашний арест

Ранее полиция открыла уголовные производства по факту умышленного уничтожения имущества путем поджога и по факту хулиганства.

Печерский районный cуд Киева избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста 53-летнему киевлянину, задержанному по подозрению в поджоге магазина Roshen на Крещатике.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

«Печерский районный суд избрал ему ночной домашний арест», - отметила Максимец.

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Как сообщал УНИАН, днем 18 марта в витрину магазина Roshen на ул. Крещатик в Киеве бросили пластиковую бутылку с горючим веществом. В результате возгорания никто не пострадал, только закопчена внешняя витрина магазина.

Начальник Главного управления НПУ в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что задержанный по подозрению в поджоге магазина на Крещатике 53-летний киевлянин является членом радикальной экстремистской организации. Начаты уголовные производства по факту умышленного уничтожения имущества путем поджога и по факту хулиганства.

В социальных сетях сообщалось, что была попытка поджога магазина Roshen, который, в частности, также расположен на ул. Крещатик возле Бессарабского рынка.