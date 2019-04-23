В ночь на Пасху киевское метро будет работать дольше

Наземный пассажирский транспорт, маршруты которого проходят возле станций метрополитена, в ночь с 27 апреля на 28 апреля будет курсировать на час дольше и начнет работу на час раньше.

В столице в ночь на Пасху метрополитен будет работать на час дольше, а в воскресенье, 28 апреля, начнет работу на час раньше.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горгосадминистрации со ссылкой на КП «Киевский метрополитен», согласно решению, последние поезда поедут с каждой станции в свое время.

С центральных станций города - около 1.15.

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Дополнительные часы добавляются к обычному времени работы каждой станции, написанному на входе и в зале станции.

Также напоминается, что наземный пассажирский транспорт общего пользования, маршруты которого проходят возле станций метрополитена, в ночь с 27 апреля на 28 апреля будет курсировать на час дольше. Перевозки пассажиров будут организованы по имеющимся маршрутам после прохождения последних поездов метро (https://bit.ly/2KXUZsy).

Наземный пассажирский транспорт также начнет работу на час раньше на маршрутах, которые проходят возле станций метрополитена.

С 5.00 до 10.00 28 апреля будет увеличено количество единиц городского пассажирского транспорта общего пользования, который проходит возле мест проведения богослужений, в соответствии с имеющимся пассажиропотоком.