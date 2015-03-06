Судья Царевич заявила об отводе второго судьи и требует определения подсудности Высшим спецсудом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила во время рассмотрения отвода судьи Александра Олейника.

Рассмотрение данного вопроса вел судья Юрий Колбаса.

Царевич требовала у судьи предъявить ей права и обязанности заявителя об отводе, заявив, что она находится в статусе гражданина Украины.

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«Подозрение мне предъявлено не должным образом. Предоставлена памятку о правах и обязанностях подозреваемого, и не предоставлены права лица, которое заявило об отводе как заявителя», - сказала Царевич, которая лично вела свою защиту.

После этого она заявила отвод второго судьи и требует рассмотрения ходатайства относительно определения подсудности в Высшем специализированном суде Украины.

Она считает, что до решения вопроса о ее подсудности Винницкий городской суд не имеет права рассматривать ходатайство о применении ей меры пресечения.

Она также поставила под сомнение квалификацию и организацию работу Винницкого городского суда.

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«Памятки о процессуальных правах и обязанностях не готовы - это о многом говорит - организация работы суда и квалификация», - заявила Царевич.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Винницком городском суде началось заседание по делу судьи Печерского райсуда Киева Царевич. Начал рассмотрение судья Винницкого горсуда Александр Олейник.

4 марта Верховная Рада Украины дала согласие на задержание и арест трех судей Печерского районного суда Киева Сергея Вовка, Виктора Кицюка и Оксаны Царевич.

Царевич и Кицюк подозревают в том, что они вынесли заведомо неправосудные постановления по делам об административном правонарушении в отношении активистов Автомайдана и в других делах. Таким образом, по данным прокуратуры, они незаконно привлекли к административной ответственности нескольких лиц в январе прошлого года.

Принято решение, что ходатайство следователей столичной прокуратуры об избрании меры пресечения Царевич и Кицюку рассмотрит Винницкий городской суд.

Прокурор Киева Сергей Юлдашев объяснил причину избрания меры пресечения для двух одиозных судей за пределами Киева судейской «корпоративной этикой» в районных судах столицы. Он также отметил, что генеральный прокурор вправе определить любой орган досудебного расследования, если для этого есть основания.