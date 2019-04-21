Появились новые подробности состояния писателя Дмитрия Быкова

Ранее писателя перевели на самостоятельное дыхание.

Известный российский писатель Дмитрий Быков пришел в сознание.

Об этом сообщил председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов, передает издание.

"Сегодня около 14 часов в связи с улучшением самочувствия Быков был переведен на самостоятельное дыхание, он реагирует на обращение врачей и близких", — рассказал он.

Ранее писателя перевели на самостоятельное дыхание.

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Напомним, 17 апреля Быкова госпитализировали в Уфе, его ввели в искусственную кому, а через два дня доставили в Москву на лечение.

Дмитрий Быков - один из самых харизматичных и острых критиков режима российского президента Владимира Путина. Ранее он называл события в Крыму и на Донбассе "гигантской национальной трагедией", за которую России придется расплачиваться. "Если это русский мир - вот то, что творится сейчас на Донбассе, - то это не мой мир", - отмечал Быков.