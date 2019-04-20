Экс-"виагра" показала соблазнительные формы в своем первом сольном клипе (видео)

Миша Романова выпустила клип на свою сольную песню "Makeup".

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Миша Романова после ухода из коллектива начала сольную карьеру и презентовала свой первый клип.

О выходе видео певица сообщила на своей странице в Instagram.

Читайте такжеАни Лорак в латексе и слезах нарвалась на волну критики в сети (фото, видео)

Режиссером и продюсером клипа на песню "Makeup" стал известный певец и давний друг Романовой Макс Барских. Миша Романова стала первой артисткой его лейбла Berega music.

В клипе Романова показывает соблазнительные танцы в откровенных нарядах, демонстрирующих формы певицы. Видео собрало множество позитивных отзывов.

"Обалденное начало сольной карьеры после "ВИА Гры"! Миша - огонь. Песня - бомба", "Были моим фаворитом с "ВИА Гры", а теперь эта крутая работа! Вы необыкновенная артистка!", "Совершенно для меня новая Миша, такой ее не видела, энергетика бешеная", - пишут в комментариях.

Как сообщал УНИАН, в феврале свое первое сольное видео презентовала коллега Романовой по группе Анастасия Кожевникова.