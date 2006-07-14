ЧП в газете ”Киевские Ведомости”

Газета "Киевские Ведомости" не увидела свет в пятницу, 14 июля. Причина -- как сообщил агентству УНИАН генеральный директор ЗАО "Издательство "Киевские Ведомости" Владимир Дерикит -- разрыв в сети электрообеспечения в Шевченковском районе столицы, вследствие чего ряд жилых домов, предприятий, в числе которых и ЗАО "Киевские Ведомости", оказались без света в течение более 10 часов. В настоящее время силами специалистов "Киевэнерго" техническая неполадка устранена, и газета "Киевские Ведомости" выходит в обычном шестидневном режиме. Актуальные материалы пятничного номера газеты "Киевские Ведомости" читатели получат в субботу.