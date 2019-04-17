Порошенко прокомментировал судебный иск группы 1+1 Медиа

По словам Порошенко, он уже имеет необходимый опыт во время судебного процесса против BBC.

Президент Украины Петр Порошенко считает, что выиграет суд по иску группы "1+1 медиа".

Об этом он заявил во время дискуссии с представителями гражданского общества на "Общественном телевидении", передает ТСН.

"Очень трудно с каналом "1+1" судиться в суде первой инстанции. Даже президенту. Но мы выиграем", - подчеркнул он.

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По словам Порошенко, он уже имеет необходимый опыт во время судебного процесса против ВВС в Лондонском суде.

"Причем я подчеркиваю, что проще это сделать в Лондонском суде, чем в украинском", - добавил он.

Напомним, группа "1+1 медиа" подала на Порошенко в суд иск с просьбой признать недостоверными и нарушающими деловую репутацию, ряд информационных сообщений, которые были распространены украинским президентом. Компания оценила моральный ущерб в один миллион гривень, который будет перечислен в фонд помощи армии "Повернись живим".