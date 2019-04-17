Убийство Гандзюк: Павловскому смягчили подозрение и могут выпустить на свободу

Адвокат Павловского будет ходатайствовать о его госпитализации.

Игорю Павловскому, которому инкриминировали соучастие в убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк, изменили подозрение, поэтому содержание его под стражей является необоснованным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил адвокат Павловского Максим Болдин в комментарии журналистам.

«4 апреля Павловскому изменили подозрение с совершения преступления, предусмотренного ст.115 УК (убийство), на подозрение по ст.396 (сокрытие преступления). Сейчас Павловский не подозревается в совершении тяжкого преступления, поэтому он находится под стражей необоснованно», - отметил Болдин.

По его словам, за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 396 УК Украины, предусмотрена мера пресечения в виде содержания под стражей исключительно, когда подозреваемый, например, скрывался от следствия, а Павловский приехал к следователям самостоятельно.

Кроме того, по словам Болдина, состояние здоровья Павловского значительно ухудшилось, поэтому адвокат будет ходатайствовать о его госпитализации.

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Справка УНИАН. Общественная активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до того в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, женщина получила химические ожоги более 30% тела. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых - Николая Новикова - из-за отсутствия в его действиях состава преступления. Под стражей находятся Сергей Торбин и Никита Грабчук, остальным - Вячеславу Вишневскому, Владимиру Васяновичу и Виктору Горбунову суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. По информации СМИ, деньги за нападение на Гандзюк подозреваемому в заказе преступления якобы передавал Игорь Павловский - помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука. Павловский по подозрению в соучастии в убийстве Гандзюк был арестован 12 ноября 2018 года.