В зоне ООС задержали комбата-взяточника (фото)

Майор получал от подчиненных военнослужащих денежные средства за непринятие мер реагирования в отношении надуманных фактов нарушения ими воинской дисциплины.

В зоне операции Объединенных сил на Донбассе разоблачили командира батальона, который систематически требовал взятки.

Правоохранители установили, что майор Ч. получал от подчиненных военнослужащих денежные средства за непринятие мер реагирования в отношении надуманных фактов нарушения ими воинской дисциплины, непривлечение к административной ответственности правами командования воинской части, сообщили в штабе ООС.

"Незаконная деятельность прекращена.12.04.2019 года, после получения очередной неправомерной выгоды в сумме 4000 гривень от одного из военнослужащих. Средства обнаружены и изъяты во время проведения обыска служебного кабинета. Коррупционер задержан в порядке ст. 208 УПК Украины", - говорится в сообщении.

Сейчас идет расследование, по его результатам будет решен вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения командиру батальона.

Как сообщал УНИАН, в Киевской области во время получения взятки полиция задержала депутата облсовета.