В Одессе суд арестовал прокурора, задержанного на взятке в $10 тысяч

При этом подозреваемый сможет выйти из-под стражи под залог в 1 млн грн.

Приморский районный суд Одессы арестовал прокурора Белгород-Днестровской местной прокуратуры, задержанного 7 апреля за взятку в размере $10 тыс.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе суда, 10 апреля рассмотрено ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении сотрудника Белгород-Днестровской местной прокуратуры Одесской области. Мужчине инкриминируют ряд статей Уголовного кодекса. В частности, ч. 3 ст. 190 ("мошенничество"), ч. 4 ст. 27 ("соучастие в преступлении"), ч. 2 ст. 15 ("покушение на преступление") и ч .3 ст. 368 ("взятка").

Как установил суд, подозреваемый требовал от фигурантов уголовного производства, открытого по факту присвоения квартир, $10 тыс. За взятку прокурор обещал решить вопрос о возможности изменения им меры пресечения - с содержания под стражей на домашний арест.

«Судья принял решение в отношении прокурора применить меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с правом внесения залога в размере 1 млн грн», - сообщили в суде.

Также принято решение об отстранении прокурора от должности на два месяца.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля в Одессе задержали сотрудника Белгород-Днестровской прокуратуры при получении взятки в 10 тыс. долларов.

По словам прокурора Одесской области Олега Жученко, сотрудник прокуратуры разоблачен в ходе расследования деятельности ОПГ, присваивавшей квартиры граждан.

Как отметил Жученко, сотрудник прокуратуры «помогал» решать вопрос о возвращении изъятых средств и изменении меры пресечения главарю ОПГ.

Во время проведения мероприятий по документированию коррупционной деятельности, правоохранители обнаружили арсенал оружия (577 единиц), принадлежащего ОПГ. Изъято 7 реактивных противотанковых гранат «РГД-22», 8 тротиловых шашек, электродетонаторы, подствольный гранатомет и тому подобное.